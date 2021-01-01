وصفات طبيعية من الجزر للعناية بالبشرة وتنظيفها فى المنزل



العناية بالبشرة العناية بالبشرة

يحتوى الجزر على العديد من العناصر الغذائية الهامة التى تساعد على العناية بالبشرة، حيث يساعد على منع ظهور التجاعيد المبكرة، ويحقق توازن البشرة الدهنية، ويعمل على تفتيح البشرة وذلك من خلال اتباع وصفات طبيعية تعتمد على خطوات بسيطة، نتعرف عليها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " carrotmuseum ".





وصفات طبيعية من الجزر للعناية بالبشرة



الجزر والعسل



تساعد هذه الوصفة على منع ظهور التجاعيد المبكرة، والحفاظ على توازن البشرة الدهنية، من خلال تحضير 2-3 جزر كبير، مع ملعقتين كبيرتين من العسل وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، و2 ملعقة كبيرة من الماء، ثم سلق الجزر حتى يصبح طرياً، ثم هرسه، مع إضافة العسل وزيت الزيتون وخلط جميع المكونات حتى تصبح مثل العجينة، مع إضافة الماء، حتى يصبح الخليط ناعماً ودسماً، ثم تنظيف وشطف الوجه بالماء الدافىء، ووضع القناع على الوجه، لمدة 20 دقيقة وشطف الوجه بالماء الدافىء مرة أخرى، مع تكرار الوصفة مرة واحدة فى الأسبوع.



الجزر والليمون



وتعمل هذه الوصفة على إزالة الزيوت والجلد الميت من الوجه، من خلال تحضير ملعقة صغيرة من الجيلاتين، مع كوب عصير جزرو 1/2 ملعقة صغيرة من عصير ليمون، ودمج المكونات معاً فى وعاء ووضعه فى الميكروويف، حتى يذوب الجيلاتين ثم يقلب جيداً ويوضع فى الثلاجة لمدة تتراوح مابين 20-30 دقيقة، حتى يصبح سمكاً، ثم يوضع على الوجه بالتساوى وتركه حتى يجف، ثم تبخير الوجه ببخار الماء، ثم تقشير الوجه وغسله من بقايا القناع بالماء البارد لشد المسام.

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الجزر والأفوكادووتعمل هذه الوصفة على ترطيب البشرة من خلال تحضير ثمرة أفوكادو وجزرة صغيرة الحجم مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من ملح إبسوم، ثم بشر الجزر وتقطيعه لشرائح صغيرة، ثم تقطيع الأفوكادو، ووضع الجزر في وعاء متوسط الحجم مع إضافة زيت الزيتون وملح إبسوم والأفوكادو مع تحريك الخليط، ثم غسل المنطقة التى تعانى من الجفاف سواء الكعبين أو اليدين أو الوجه، ثم وضع الخليط على المنطقة الجافة باستخدام حركة دائرية، وترك القناع لمدة 20 دقيقة، ثم شطف القناع بالماء الدافىء.