7 نصائح للشعور بالدفء دون إنفاق الكثير من النقود.. خليكى ناصحة ووفرى



نصائح للشعور بالدفء نصائح للشعور بالدفء

يبحث الإنسان عن وسائل مختلفة للتدفئة خلال أيام الشتاء، فيلجأ لاستخدام المدفأة الكهربائية طوال الوقت، ليفاجأ بنهاية الشهر بفاتورة كهرباء، باهظة الثمن بسبب استخدامه الكثير للكهرباء، ولتجنب هذه المشكلة، نتعرف على نصائح للتدفئة دون إنفاق الكثير من النقود، وفقاً لما ذكره موقع "theconversation ".







نصائح للتدفئة دون إنفاق الكثير من النقود



استخدام الستائر



ينصح بالاستفادة من حرارة الشمس، من خلال فتح الستائر وإغلاقها عند الغروب، لتعمل كطبقة أخرى من العزل وتحافظ على الدفء داخل الغرفة، مع التأكد من إغلاق النوافذ جيداً، لعدم السماح بدخول الهواء البارد والحفاظ على دفء الغرفة.

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استخدام مؤقتات المدفأةينصح مركز الطاقة المستدامة ببرمجة المدفأة في وقت مبكر، مثل ضبطها 30 دقيقة قبل الاستيقاظ في الصباح، للشعور بالدفء، أو ضبطها فى أى وقت من اليوم والجلوس أمامها .فرش السجادينصح أيضاً بفرش السجاد، للحفاظ على قدمين دافئتين طوال الوقت، مع ضرورة اختيار سجاد متين ويفضل أن يكون مصنوعا من الصوف.زجاجة ماء ساخناملأ زجاجة من الماء الساخن وضعها تحت البطانية، حتى تساعد فى الحصول على سرير دافىء عند الليل، أو احتضان الزجاجة والتى تساعد على الشعور بالدفء.ترك باب الفرن مفتوحعند الإنتهاء من طهى الطعام داخل الفرن، يفضل ترك باب الفرن مفتوحًا، حتى يساعد على تدفئة المنزل، ولكن لا ينصح بالقيام بذلك فى حالة وجود أطفال أو حيوانات أليفة.الحصول على حمام دافىءيساعد الحمام الدافىء فى الشتاء على الشعور بالاسترخاء والتدفئة، كما يعمل بخار الماء على تدفئة المنزل، لذلك ينصح بفتح باب الحمام بعد الاستحمام حتى ينتقل الهواء الساخن لغرف المنزل.غلي الماءيمكن أيضاً الشعور بالدفء من خلال تناول مشروبات ساخنة سواء شاى أو قهوة وغيرها من المشروبات، وبعد الإنتهاء من على الماء، ينصح بترك الغلاية مفتوحة حتى يساعد الماء الساخن على تدفئة المطبخ .