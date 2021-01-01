طريقة عمل سلطة البطاطس بطرق مختلفة



سلطة البطاطس سلطة البطاطس

يمكنك تقديم وصفة سلطة البطاطس والثوم اللذيذة بطرق مختلفة ويمكنك تناولها بين الوجبات أو تناولها كوجبة عشاء فى المساء فهى تمنحك الشبع لغناها بكم كبير من الألياف.



إليك مكونات سلطة البطاطس والثوم وخطوات تحصيرها بطرق مختلفة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى



سلطة البطاطس والثوم

إليك كيف يمكنك عمل وصفة سلطة البطاطس والثوم

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الكمية تكفي.. 3 أفرادوقت التحضير: 15 دقيقةوقت الطهي: 20 دقيقةاقرأ ايضًا | طريقة عمل تشيز كيك جيلى الموزاييكالمكونات ..1 ملعقة كبيرة ثوم2 ملعقة كبيرة لبن رايب1 ملعقة صغيرة لبن بودرة½ ملعقة صغيرة مسحوق خردلمسحوق فلفل أسود1كوب سبانخ مبشور2 كوب بطاطس مسلوقملح للتذوقخطوات الاعدادفى وعاء يمكنك إضافة جميع المكونات معًا وخفقها حتى تتجانس ثم يتم وضعها فى الثلاجة .أخرجيها من الثلاجة.الآن ضعى السبانخ الطازجة في وعاء من الماء المثلج لمدة 15 دقيقة على الأقل حتى تصبح الأوراق طرية.الآن نأخذ البطاطس المسلوقة ونهرسها بملعقة مسطحة.ضعي البطاطس المهروسة في الثلاجة لمدة 15 دقيقة حتى تبرد قليلًا.بعد 15 دقيقة ، أخرجي البطاطس واخلطيها في الوعاء مع أوراق السبانخ. أضيفى القليل من الملح فوق المكونات في الوعاء.أضيف الآن الصلصة إلى الوعاءتخلط المكونات جيدًا. لا تضيف الكثير من التتبيلة لأنها ستصبح ممتلئة جدًا وثقيلة بحيث لا يمكن تناولها.سلطة البطاطس والبازلاء بالثوممكونات:1/2 كيلو جرام بازلاء1/2 كيلو جرام بطاطس2 حبة كبيرة جزرملعقة صغيرة فلفل أسودملعقة صغيرة شايملعقة كبيرة من الخل الأبيضكوب كبير مايونيزنصف ملعقة ثوم مفرومطريقة :تحتاج هذه الوصفة إلى تحضير المكونات الخاصة بها، وذلك عن طريقة تقطيع الخضروات وتسويتها.يجب القيام بتقشير الجزر وتقطيعه لمكعبات صغيرة مناسبة، ثم بعد ذلك يغسل جيدًا بالماء الجاري للتخلص من الشوائب العالقة به، وكذلك الحال في البطاطس، تقشر ثم تقطع مكعبات صغيرة، ثم تغسل بالماء الجاري، ومعهم البازلاء التي يجب أن تغسل جيدًا وبعد سلق كافة مكونات يتم يتم دمج مكونات السلطه وإضافة المايزنيز والثوم المفروم .