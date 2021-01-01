اتبعها باستمرار.. أفضل طرق للعناية بالرئة في الشتاء



أفضل طرق للعناية بالرئة أفضل طرق للعناية بالرئة

علينا أن نكون حذرين هذا الشتاء وسط انتشار فيروس كورونا وعلينا أن نبحث عن طرق للتخلص من السموم والوقاية من البرد والسعال، لذلك يجب اتباع بعض العادات الصحية التي تساعد الرئة أن تكون بصحة جيدة.



ونستعرض خلال السطور التالية مجموعة عادات صحية يجب فعلها باستمرار يوميا في فصل الشتاء، وفقا لموقع "onlymyhealth".



1- تناول الثوم :

هرس 2 فص ثوم ونتركه فالهواء ليتأكسد لمدة 1 دقيقة، ويمكن تناول الثوم مع العسل في كل صباح، لأنه يساعد على إزالة المخاط من الغشاء وارخاء المسالك الهوائية ليساعد على التنفس بشكل أفضل ويقلل من عدوى الرئة.

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2- شرب الشاي:لتحضير المشروب نضيف 3-4 أوراق الريحان إلى الماء المغلي و1 مكعب من الزنجبيل المبشور ورشة من الفلفل الأسود، مع ملعقة صغيرة من الكركم ، يغلي المزيج ، ويضاف بعد التصفية 1 معلقة من العسل الخام، نشرب هذا الشاي مرتين فاليوم.3- التنفس بعمق :التنفس بعمق من أبرز العادات الصحية التي يجب فعلها باستمرار في فصل الشتاء للحصول على صحة جيدة للرئتين، وذلك من خلال تمرين التنفس بعمق، والذي نفعله من خلال العد من 1 إلى 4 بالزفير والشهيق، ثم نكرر التمرين عدة مرات لمدة 15 دقيقة يوميا.واشار التقرير أن التنفس بعمق يساعد على دخول الاكسجين إلى الرئتين بطريقة صحية.4- استنشاق البخار:اذا كنت تعاني من سيلان الأنف او السعال فعليك بالآتي:1- غلي الماء في وعاء كبير.2- نضع بضع قطرات من زيت النعناع.3- غطي رأسك وأستنشق، أفعل ذلك لمدة 10 دقائق.