أكد الدكتور محمود زكريا الجنزورى أستاذ جراحات السمنة والسكر والمناظير بجامعة عين شمس، أن هناك ضوابط ومعايير لإجراء عملية بالون المعدة بالرغم من سهولتها وأمانها فالأشخاص المرشحين للعملية هم من يعانون من وزن زائد عن الوزن المثالى، ولمن لا يناسبه النظام الغذائي، ولمن لا يستطيعون ممارسة الرياضة للوصول الى الوزن المثالى لذلك يعتبر بالون المعدة وسيلة مساعدة للنظام الغذائى.
وقال الدكتور محمود زكريا الجنزورى إن بالون المعدة يتطلب الالتزام بنمط حياة صحي كما تحتاج إلى إجراء تغييرات صحية دائمة على نظامك الغذائي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام للمساعدة في ضمان نجاح الإجراء على المدى الطويل.
وأضاف الدكتور محمود زكريا الجنزورى أن الأشخاص المناسبة لتركيب بالون المعدة هم الأشخاص الذين يعانون من وزن زائد ومؤشر كتلة جسمهم بين 30و 40، بالإضافة الى الأشخاص المصابين بالسمنة المفرطة (مؤشر كتلة الجسم لديهم أكثر من40) مع وجود مانع لإجراء عملية تكميم او تحويل مسار.
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التعليقات على لأصحاب الوزن الزائد.. ضوابط عملية بالون المعدة بالمنظار
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