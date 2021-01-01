للسيدات .. الوقت المناسب لإجراء اختبار الحمل



موعد اختبار الحمل موعد اختبار الحمل

موعد اختبار الحمل من أبرز الأسئلة التي تبحث عنها السيدات خاصة في السنوات الأولى من الزواج.



وكشف تقرير وفقا لموقع "timesofindia"، عن كيفية إجراء اختبار الحمل، وهو عن طريق التبول على العصا وفي غضون بضع دقائق، ستعرف الإجابة، ولكن للحصول على نتائج دقيقة، يجب عليك متابعة العملية في الوقت المناسب، قد يمنحك إجراء الاختبار في وقت مبكر جدًا نتيجة خاطئة حتى لو كنت حاملًا.



وأفاد التقرير، تقوم مجموعة أدوات الحمل التي تصرف بدون وصفة طبية بفحص البول بحثًا عن هرمون يسمى موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية (HCG)، والتي توجد في بولك فقط إذا كنت حاملًا، ويتم إطلاق هذا الهرمون إذا التصقت البويضة المخصبة خارج الرحم أو ببطانة الرحم، قد تستغرق هذه العملية 6-7 أيام بعد إخصاب البويضات بالحيوانات المنوية في قناة فالوب.

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وأفضل وقت لإجراء اختبار الحمل هو بعد تأخر الدورة الشهرية، حيث يمكنك إجراء الاختبار من اليوم الأول من الدورة الشهرية الفائتة، تظهر بعض مجموعات الاختبار إيجابية قبل 4 أو 5 أيام من الموعد المتوقع للدورة، يمكن أن يساعدك إجراء الاختبار بعد فترة ضائعة على تجنب السلبيات الزائفة والإيجابيات الخاطئة للإجهاض المبكر جدًا، إذا كانت دورتك الشهرية غير منتظمة، فانتظري من 35 إلى 40 يومًا قبل إجراء الاختبار للحصول على نتيجة دقيقة.تشير الدراسات إلى أن إجراء اختبار الحمل في الصباح يعطيك نتيجة أكثر دقة، ذلك لأن البول يكون أكثر تركيزًا في الصباح ، وهذا يعني أنه من المرجح أن تحصل على نتيجة إيجابية إذا كنت حاملًا، يكون هذا أكثر فعالية عندما تتأخر دورتك الشهرية، وتكون فرص الحصول على نتائج سلبية كاذبة عالية عند إجراء الاختبار قبل الدورة الشهرية وأنت تشرب الكثير من الماء ويخفف بولك.