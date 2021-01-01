موعد اختبار الحمل من أبرز الأسئلة التي تبحث عنها السيدات خاصة في السنوات الأولى من الزواج.
وكشف تقرير وفقا لموقع "timesofindia"، عن كيفية إجراء اختبار الحمل، وهو عن طريق التبول على العصا وفي غضون بضع دقائق، ستعرف الإجابة، ولكن للحصول على نتائج دقيقة، يجب عليك متابعة العملية في الوقت المناسب، قد يمنحك إجراء الاختبار في وقت مبكر جدًا نتيجة خاطئة حتى لو كنت حاملًا.
وأفاد التقرير، تقوم مجموعة أدوات الحمل التي تصرف بدون وصفة طبية بفحص البول بحثًا عن هرمون يسمى موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية (HCG)، والتي توجد في بولك فقط إذا كنت حاملًا، ويتم إطلاق هذا الهرمون إذا التصقت البويضة المخصبة خارج الرحم أو ببطانة الرحم، قد تستغرق هذه العملية 6-7 أيام بعد إخصاب البويضات بالحيوانات المنوية في قناة فالوب.
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التعليقات على للسيدات .. الوقت المناسب لإجراء اختبار الحمل
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