بمكونات طبيعية .. 4 طرق بسيطة لتبييض الأسنان في المنزل



تبييض الاسنان تبييض الاسنان

يعد تبييض الأسنان أحد الاهتمامات الرئيسية لدى الأشخاص ولا سيما الفتيات، ولكن يبحثون عن طرق بسيطة وسهلة الاستخدام وتكاليف رخيصة الثمن.



يمكن أن تعمل العلاجات الطبيعية على صحة الأسنان، حيث يشعر الكثير من الأشخاص بالحرج في المواقف الاجتماعية بسبب لون أسنانهم، يمكنك أيضًا أخذ الاقتراح من طبيب الأسنان قبل استخدامها في المنزل، إليك 4 علاجات منزلية يمكن أن تساعد في تبييض الأسنان وفقا لموقع "onlymyhealth".



اقرأ ايضًا:

أعشاب لتنزيل نسبة السكر المرتفع في الدم

قد يعجبك أيضا...

1- صودا الخبزتستخدم صودا الخبز كمبيض لإزالة اصفرار الأسنان، تتمثل عملية ذلك في وضع صودا الخبز على أسنانك لمدة 3-4 دقائق ثم تنظيف أسنانك بشكل طبيعي، يمكنك أيضًا إضافة قليل من صودا الخبز إلى معجون الأسنان وتنظيفه بالفرشاة بشكل طبيعي.2- زيت الخردلتنظيف وتدليك أسنانك بنصف ملعقة ملح وبضع قطرات من زيت الخردل مرتين على الأقل في الأسبوع هو أيضًا علاج مفيد للغاية، لذلك يعتبر زيت الخردل أيضًا علاجًا طبيعيًا فعالًا للغاية لـ تبييض الأسنان الصفراء والحفاظ على صحة الأسنان.3- قشر البرتقالعلاج منزلي آخر لتبييض أسنانك هو قشر البرتقال، يمكن أن تكون العديد من قشور الخضار والفاكهة مفيدة لك، لذا لا تتخلص منها، يمكن لقشر البرتقال أن ينير أسنانك بخصائصه وحتى ينعش دواخل فمك.4- خل التفاحخل التفاح علاج رئيسي حتى للعناية بالأسنان، لها خصائص توفر العلاج لأسنانك الصفراء، يمكنه تبييض أسنانك وهو علاج أسرع من غيره، يمكنك مزجها مع الزبادي أيضًا، فقط ضعه على أسنانك باستخدام كرة قطنية. اتركه لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسله بالماء البارد.