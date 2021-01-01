لماذا يزيد فصل الشتاء من خطر الإصابة بالنوبات القلبية؟ .. دراسة تجيب



النوبات القلبية النوبات القلبية

كشفت دراسة جديدة أن الأشخاص أكثر عرضة لـ النوبات القلبية في فصل الشتاء، وهناك عدة عوامل تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية، والعمر أبرزها.



كما يكون خطر الإصابة بأنواع معينة من النوبات القلبية أعلى في فصل الشتاء، تؤدي الرطوبة والضغط الجوي والرياح ودرجة الحرارة الباردة وما إلى ذلك إلى تعقيد الصحة وتزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويؤثر الانخفاض في درجة الحرارة على استجابة الجهاز العصبي للجسم، وهذا يؤدي إلى زيادة سماكة الدم وتضييق الأوعية الدموية، يجب على الشخص، وخاصة كبار السن ، الانتباه إلى علامات النوبة القلبية خلال موسم البرد:



الغثيان.

غير قادر على التقاط أنفاسه.

ألم صدر.

الشعور بألم أو ضغط في الصدر.

ألم في الذراعين والظهر والرقبة والمعدة.

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وأشارت الدراسة، أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض قلبية موجودة مسبقًا معرضون لخطر أكبر من غيرهم، لذلك يحتاجون إلى توخي مزيد من الحذر لتجنب المخاطر.في حين أن السبب الحقيقي وراء تأثير الشتاء على صحة القلب لا يزال غير معروف ، إلا أن هناك العديد من النظريات التي تشرح جوانب مختلفة من مشاكل القلب في الشتاء.التغيرات البيولوجية والفسيولوجية التي يمر بها الجسم خلال هذا الموسمتتسبب درجة الحرارة الباردة في انقباض الشرايين والأوعية الدموية مما يتسبب في ضعف إمداد القلب بالأكسجين وتقييد تدفق الدم وزيادة ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم.زيادة فرص الإصابة بانخفاض حرارة الجسم الذي يؤدي إلى تلف عضلات القلبيمكن أن يتسبب الاضطراب العاطفي الموسمي الناتج عن الإجهاد العاطفي في فصل الشتاء في اختلال التوازن الهرموني الذي ينتج عنه السكتة الدماغية أو مخاطر النوبات القلبية.نصائح للوقاية من النوبات القلبية خلال فصل الشتاء1- ابق دافئًا وارتد ملابس دافئة إذا كنت تخرج.2- تمرن يوميًا سواء في الهواء الطلق أو في الداخل.3- تجنب الإفراط في التدخين أو الشرب لأنه يزيد من خطر الإصابة بنسبة 100٪.