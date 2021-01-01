لطلاب الفرقة الرابعة بآثار القاهرة .. تعرف على مقررات الميدتيرم الأونلاين

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › لطلاب الفرقة الرابعة بآثار القاهرة .. تعرف على مقررات الميدتيرم الأونلاين

صورة الخبر: كلية الاثار جامعة القاهرة
كلية الاثار جامعة القاهرة


أعلنت كلية الاثار جامعة القاهرة ، ان امتحان الميدتيرم لمقرر فنون صغرى اختيارى لطلاب الفرقة الرابعة سيتم عقده اون لين وليس حضوريا .

كما نوهت كلية الاثار ، ان امتحان مقرر عمارة تقليدية لطلاب الفرقة الفرقة الرابعة بقسم الاثار الاسلامية سيكون اون لاين وليس حضوريا .

وقد كشف الدكتور احمد رجب عميد كلية اثار جامعة القاهرة ، عن الاجراءات الاحترازية التى تقوم بها الكلية خلال تواجد الطلاب باليوم الدراسى .

وقال الدكتور احمد رجب فى تصريح خاص لصدى البلد ، ان الكلية تتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية مثل تطبيق نظام التعليم الهجين خمسين في المائة حضوري وخمسين في المائة اون لاين عبر منصة بلاك بورد .

وأضاف " رجب " انه يراعي تخفيض الاعداد بقاعات المحاضرات ومراعاة التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات ولايسمح لمن يخلع الكمامة بحضور المحاضرات .

كما اكد عميد الكلية ، على ان الكلية تقوم بالتعقيم المستمر للقاعات وجميع الاماكن بالاضافة الى قياس حرارة الطلاب ومتابعتهم طوال فترات تواجدهم بالكلية والمتابعة المستمرة والدايمة طوال الأيام بإشراف دقيق من ا د احمد رجب عميد الكلية وا د هالة عفيفي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع .

وقال الدكتور صبرى السنوسى خلال تصريح لصدى البلد ، ان الكلية قامت بالتعامل مع الحالة بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والمتابعه معها حتى تم الشفاء بالكامل والتأكد من ذلك .
واضاف " صبرى " ، انه الكلية قامت بتعليق الدراسة فترة ووتعاملت مع المحاضرات اون لاين فى تلك الوقت ، واشار الى انه حتى الان لم يتم رصد اى حالات كورونا حتى الان .

وكان الدكتور " صبرى " قد صرح بان المحاضرات ستكو متاحة اونلاين لجميع طلاب الفرق اوليست المقررات ذاتها كما سيتابع الاساتذة مع الطلاب اونلاين على المنصة التعليمية .

وقال الدكتور صبرى لصدى البلد ، ان الكلية تعمل بنظام التعليم الهجين 3 ايام حضور بالكلية و يومين اونلاين ، كما تقسم المجموعة الواحدة الى جزئين او على حسب السعة الاستعابية للكلية .

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لطلاب الفرقة الرابعة بآثار القاهرة .. تعرف على مقررات الميدتيرم الأونلاين

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
25862

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager