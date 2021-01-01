ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس المعرض الخيرى السنوى للملابس والمستلزمات وذلك يوم الأحد 29 نوفمبر الجاري الساعة ١١ صباحا بساحة الكلية.
وقال الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية : إن إقامة المعرض تأتي في إطار الدعم المادي والمعنوي الذي تقدمه الكلية للطلبة والعاملين من خلال توفير الملابس والمستلزمات بأسعار رمزية على أن يتم توريد العائد لصالح جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بالكلية فى إطار الدور الاجتماعى للكلية فى خدمة مجتمع الطلاب والعمال والموظفين بما يحفز على التكافل فيما بينهم.
وأشارت الدكتورة رشا الديدي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلي أن المعرض يقام بالتعاون مع نادي ليونز وجمعية سيدات دريم تحقيقا للدور المجتمعي للكلية في التعاون والتواصل مع منظمات المجتمع المدني وفي إطار تكامل الجهود الاجتماعية والتطوعية لتوفير متطلبات الطلاب والعاملين
ومن المقرر تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا أثناء المعرض.
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التعليقات على الأحد .. المعرض الخيري السنوي للملابس والمستلزمات بآداب عين شمس
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