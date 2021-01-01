تعرف على أسعار بطاريات السيارات الجديدة اليوم

تكثر مشاكل بطارية السيارة في فصل الشتاء، لذا يبحث العديد من مالكي السيارات على أسعار البطاريات في السوق المصري خلال الفترة الأخيرة.
ورصدت «بوابة أخبار اليوم»، أسعار بطاريات السيارات الجديدة، اليوم الخميس ٢٦ نوفمبر 2020، بالسوق المصرية، حيث شهدت الأسعار ثباتا .
سجل سعر البطارية كلورايد السائلة 70 أمبيرًا 790 جنيهًا، وتسليم البطارية القديمة، بينما سجلت الجافة 70 أمبيرًا 820 جنيهًا مع القديمة. وبلغ سعر بطارية "فارتا" السائلة 875 جنيهًا، و"هانكوك" الجافة 70 أمبيرًا 940 جنيهًا، و"النسر" السائلة 70 أمبيرًا 780 جنيهًا، والجافة 810 جنيهات.
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