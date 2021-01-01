خبراء اليابان يشيدون بمستوى المدارس المصرية اليابانية

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التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، مع عدد من الخبراء اليابانيين الذين تم التعاقد معهم للعمل كمشرفين بالمدارس المصرية اليابانية في مصر لإرساء قواعد الإدارة المدرسية المتبعة في اليابان وتطبيق أنظمة التوكاتسو داخل المدارس، تتشرف والاستفادة من الخبرات التي يمتلكونها في هذا المجال، وذلك في الاجتماع الشهري الأول.



حضر الاجتماع اللواء أكرم النشار مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والأستاذة نيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على منظومة التعليم الياباني، والمشرفين اليابانيين ومجموعة من قيادات وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة.



ورحب الدكتور طارق شوقي بالحضور، قائلًا إن التعاقد مع المشرفين اليابانيين جاء وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاهتمام بمشروع المدارس المصرية اليابانية، ويهدف إلى المساهمة بشكلٍ إيجابي في إرساء قواعد الإدارة المدرسية المتبعة في اليابان بالمدارس المصرية اليابانية مما يساهم في نشر ثقافة الدقة والتفاني في العمل في الأجيال الناشئة ليكونوا بمثابة قاطرة الدولة والمجتمع، وبما يساهم في استراتيجية بناء الإنسان المصري من المهد.



وأوضح وزير التربية والتعليم أن تجربة المدارس المصرية اليابانية تحمل ثلاث ميزات رئيسية؛ هى أن جوهر التعليم اليابانى يكمن فى الشخصية المتكاملة للطفل وهو ما يتفق أيضًا مع هدف البرنامج التعليمى 2.0 الجديد، حيث يهتم بتنمية القدرات الدراسية للطلاب وتنمية الأخلاق من أجل تنشئة أجيال تلتزم بالقواعد والقوانين، وتحترم مشاعر الآخرين كما أن صيغة التعلم الجماعى تنمى مهارات التواصل مع الآخرين.



وتطرق الاجتماع إلى مناقشة تقرير المشرفين اليابانيين عن المدارس في مصر، فضلًا عن استعراض نقاط قوة النظام الياباني في التعليم، وحرصهم على تحقيق طفرة داخل المدارس خلال فترة عملهم بها.



وأشاد المشرفين اليابانيين بالمستوى الذي وصلت إليه المدارس المصرية اليابانية في مصر في فترة قصيرة، بشكل فاق توقعاتهم، معربين عن حماسهم الشديد في نقل التجربة اليابانية للتعليم داخل هذه المدارس، ووعدوا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ببذل جهدًا كبيرًا لتحقيق ذلك.



وفي نهاية اللقاء حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على التقاط الصور التذكارية مع المشرفين اليابانيين، والفريق المعاون لليابانيين من المترجمين المصريين الشباب، حيث وجه لهم الشكر جميعًا على الجهد الذي يبذلونه.



جدير بالذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية بلغ 43 مدرسة حتى الآن داخل 24 محافظة خلال العام الدراسي 2020/2021.



وكانت قد أصدرت إدارة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم، تنبيها عاجلا لجميع أولياء أمور تلاميذ المدارس المصرية اليابانية، تنبه على ضرورة إلزام جميع التلاميذ، بارتداء واقي وجه Face Shield أثناء اليوم الدراسي.



وقالت إدارة المدارس المصرية اليابانية، إن هذا القرار يأتي حرصًا منا على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب والسادة المعلمين.

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وكانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.وأوضحت الوزارة، أنه وفقًا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد والذي ألزم جميع العاملين أو المترددين على الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك لحين صدور إشعار آخر، ومن يخالف ذلك يتم توقيع غرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه.وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها والمدارس بقرار ارتداء الكمامة، والتنبيه على الطلاب – الأكثر من 12 عامًا- بضرورة ارتداء الكمامة.ونبهت الوزارة أنه في حال عدم التزام الطالب بارتداء الكمامة يتم توجيه إنذار أول، وإذا تكرر عدم الالتزام يوجه له إنذار ثاني، وإذا تكرر الأمر لا يسمح للطالب بدخول المدرسة إلا بعد حضور ولي الأمر وتحرير إقرار كتابي بالتزام الطالب بارتداء الكمامة.وتوجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نصيحة لأولياء أمور الطلاب – من هم أقل من 12 عامًا – بارتداء واقي الوجه حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.