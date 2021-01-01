

سيارة جديدة من فيات بالغاز الطبيعي تطرح في السوق المصري سيارة جديدة من فيات بالغاز الطبيعي تطرح في السوق المصري

انتشرت مؤخرا أنباء عن طرح شركة داينامكس باعتبارها وكيلا لسيارات فيات في مصر لسيارة جديدة من الشركة الإيطالية تعمل بالغاز الطبيعي في السوق المحلي، وهي سيارة فيات فيورينو التي تنتمي لفئة سيارات MPV متعددة الأغراض.



ومع عدم توافر أي معلومات حتى الأن عن هذا الموديل يمكننا النظر إلى المعلومات المتاحة عن نفس النسخة التي تقدمها الشركة بالأسواق العالمية وتعمل أيضا بالغاز الطبيعي، حيث تقدم فيات العالمية هذه السيارة بنسختين الأولى بتصميم مخصص للركاب والثاني مخصص لنقل البضائع.



وتحمل هذه النسخة المخصصة للركاب من السيارة محرك بقوة 70 حصان و104 نيوتن متر من عزم الدوران، ما بالنسبة لنسخة البضائع فتبلغ قوة المحرك 77 حصان وعزمه 115 نيوتن متر.

وسنوافيكم على صفحات ElTawkeel.com بأي معلومات سيتم توافرها عن هذا الموديل الجديد على السوق المصري فور توافرها.







