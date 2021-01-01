سيارة جديدة من فيات بالغاز الطبيعي تطرح في السوق المصري

آخر الأخبارأخبار السيارات › سيارة جديدة من فيات بالغاز الطبيعي تطرح في السوق المصري

صورة الخبر: سيارة جديدة من فيات بالغاز الطبيعي تطرح في السوق المصري
سيارة جديدة من فيات بالغاز الطبيعي تطرح في السوق المصري

انتشرت مؤخرا أنباء عن طرح شركة داينامكس باعتبارها وكيلا لسيارات فيات في مصر لسيارة جديدة من الشركة الإيطالية تعمل بالغاز الطبيعي في السوق المحلي، وهي سيارة فيات فيورينو التي تنتمي لفئة سيارات MPV متعددة الأغراض.

ومع عدم توافر أي معلومات حتى الأن عن هذا الموديل يمكننا النظر إلى المعلومات المتاحة عن نفس النسخة التي تقدمها الشركة بالأسواق العالمية وتعمل أيضا بالغاز الطبيعي، حيث تقدم فيات العالمية هذه السيارة بنسختين الأولى بتصميم مخصص للركاب والثاني مخصص لنقل البضائع.

وتحمل هذه النسخة المخصصة للركاب من السيارة محرك بقوة 70 حصان و104 نيوتن متر من عزم الدوران، ما بالنسبة لنسخة البضائع فتبلغ قوة المحرك 77 حصان وعزمه 115 نيوتن متر.

وسنوافيكم على صفحات ElTawkeel.com بأي معلومات سيتم توافرها عن هذا الموديل الجديد على السوق المصري فور توافرها.

صورة الخبر: سيارة جديدة من فيات بالغاز الطبيعي تطرح في السوق المصري

صورة الخبر: سيارة جديدة من فيات بالغاز الطبيعي تطرح في السوق المصري

المصدر: التوكيل

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سيارة جديدة من فيات بالغاز الطبيعي تطرح في السوق المصري

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
75216

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager