تعليم بني سويف: بدء مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية.. غدا



مسابقة القرآن الكريم مسابقة القرآن الكريم

أعلنت سهام يوسف وكيل الوزارة ببني سويف عن بدء مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية على مستوى المديرية غدا السبت 28 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 30 ديسمبر 2020.



وأكدت وكيل الوزارة على إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب والموجهين القائمين على تنفيذ المسابقة

وأضافت وكيل الوزارة بأن المسابقة يتم تنفيذها سنويا بالتعاون بين العلاقات العامة بالمديرية وتوجيه عام التربية الدينية بمشاركة طلاب جميع المراحل بالإدارات التعليمية.



وأشارت وكيل الوزارة بأن المسابقة تشمل ثلاث مستويات الأول القرآن الكريم كاملا والثاني من سورة يونس إلى آخر سورة الناس والثالث من سورة القصص وحتى آخر سورة الناس إلى جانب الأحاديث النبوية والتفسير والثقافة الإسلامية.

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وأكدت وكيل الوزارة بأن المديرية تعطي للأنشطة اهتماما كبيرا والتي تساعد على بناء شخصية الطلاب وتنمية روح المنافسة بين الطلاب ويتم منح الفائز الأول والثاني من كل مستوى مكافأة مالية تشجيعا لهم على مواصلة حفظ القرآن الكريم حيث يصل عدد المكرمين 36 طالبا وطالبة ثم اختيار 18 طالبا وطالبة الأول من كل مستوى للمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية والتي تنفذها وزارة التربية والتعليم تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.ومن جانبها .. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، معايير و ضوابط مسابقة حفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2020/2021.حيث أوضح الدكتور محمود فؤاد مدير عام تنمية مادة التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم للمديريات التعليمية، أن المستوى الأول من المسابقة يتطلب فيه من المتسابق حفظ القرآن الكريم كله مع جودة التلاوة وتفسير الاجزاء الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين ، بالاضافة لحفظ أحاديث كتاب الأربعون النووية كاملة.وأكد مدير عام تنمية مادة التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم ، أن المستوى الثاني يتطلب من المتسابق حفظ القرآن الكريم من أول سورة يونس إلى آخر صورة الناس مع جودة التلاوة وتفسير الجزأين 29 و 30 ، بالإضافة إلى حفظ الأحاديث من 1 :20 من كتاب الأربعون النووية.أما عن المستوى الثالث من المسابقة ، فقد أشار مدير عام تنمية مادة التربية الدينية إلى أنه يتطلب من المتسابق حفظ القرآن الكريم من أول سورة القصص إلى آخر سورة الناس مع جودة التلاوة وتفسير الجزء 30، مع حفظ الأحاديث من 1 : 10 من كتاب الأربعون النووية.وشددت وزارة التربية والتعليم ، على أن يكون محموع درجات الامتحان الخاص بالمسابقة من 100 درجة توزع كالتالي : 70 درجة للقرآن الكريم منها 60 ددرجة على جودة الحفظ و 10 درجات على جودة الترتيل والتفسير ، يضاف إليها 20 درجة لحفظ وفهم الحديث الشريف مع 10 درجات للثقافة الاسلامية العامة حول القرآن الكريم .وتقوم كل مدرسة (حكومي – خاص – دولي ) بترشيح الحافظين للقرآن الكريم فقط ، علما بأنه لا يجوز اشتراك أي طالب حاصل على جائزة في عام سابق في نفس المستوى ، ويجوز أن يشترك في مستوى أعلى ، كما لا يجوز أن يتقدم الطالب لأكثر من مستوى.وتجرى المسابقة في المديريات التعليمية في شهر نوفمبر 2020 ويمنح الفائزون في كل مستوى من المستويات الثلاثة حوافز مناسبة من ميزانية الادارات والمديريات التعليمية تشجيعا لهن ، كما يمنح الممتحنون والمشرفون على المسابقة إشرافا فعليا حوافز مناسبة .وشددت وزارة التربية والتعليم على موافاة مكتب مدير عام تنمية مادة التربية الدينية بالوزارة ببيانات الطالب الاول على كل مستوى من المستويات الثلاثة بالادارات التعليميةويجب إرسال صورة شهادة الميلاد الكمبيوتر الخاصة بكل طالب مع بيانات الطالب ، وهي اسم الطالب رباعيا ، عنوانه ، تليفونه ، رقمه القومي ، المدرسة ، الإدارة التعليمية ، المحافظة ، والرقم القومي لولي الأمر ، وذلك في موعد أقصاه آخر ديسمبر 2020 .ولن يلتفت للأسماء التي ترد بعد الموعد المذكور ، ولن يقبل أي مشترك في المسابقة غير الأسماء المعتمدة بخاتم شهار الجمهورية مهما كانت الأسباب ، ولابد أن يحمل كل متسابق بطاقة تعريف معتمدة مسجلا عليها بياناته كاملة والمستوى المشترك فيه.ويتولى مكتب مدير عام تنمية مادة التربية والدينية تحديد موعد ومكان امتحان مسابقة التصفية وإخطار المديريات التعليمية بذلك.