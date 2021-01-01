

سوزوكي تطلق بالينو 2021 قريبا في السوق المصري سوزوكي تطلق بالينو 2021 قريبا في السوق المصري

من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك أعلنت سوزوكي مصر عن تقديمها موديل 2021 من سيارة سوزوكي بالينو قريبا في السوق المصري، لكن لم تفصح الشركة حتى الأن عن أي تفاصيل أو معلومات عن هذا الموديل الجديد في السوق المحلي.



جدير بالذكر أن اسم بالينو استخدمته شركة سوزوكي خلال طرحها لعدة سيارات مختلفة خلال تاريخها، وأخر هذه السيارات كان في سبتمبر 2015، وكانت من فئة سيارات هاتشباك المدمجة، ومازالت الشركة مستمرة حتى الآن في إنتاج هذه السيارة وطرحها في أسواق عالمية مختلفة.



وينتظر أن تقدم سوزوكي مصر هذا الموديل من السيارة في السوق المحلي بخيار واحد من المحركات، وهو في الغالب لمحرك 4 أسطوانات بسعة 1400 سي سي تتراوح قوته من 90 إلى 100 حصان وعزمه من 115 إلى 138 نيوتن متر، وهو محرك من سوزوكي يحمل الاسم الكودي K14B، وتقدمه الشركة مع هذه السيارة في معظم الأسواق العالمية.