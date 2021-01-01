طرح ميتسوبيشي اكسباندر فيس ليفت الجديدة 2021 في السوق المصري خلال أيام

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صورة الخبر: طرح ميتسوبيشي اكسباندر فيس ليفت الجديدة 2021 في السوق المصري خلال أيام
طرح ميتسوبيشي اكسباندر فيس ليفت الجديدة 2021 في السوق المصري خلال أيام

تستعد شركة دايموند موتورز، الوكيل الوحيد لشركة ميتسوبيشي موتورز في مصر، لطرح الفيس ليفت الجديد من ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021 في السوق المصري خلال أيام.

وأكد مصدر من شركة دايموند موتورز لـ "عالم السيارات" أن اكسباندر 2021 سيتم طرحها رسمياً في السوق المصري خلال أيام بتصميم جديد ومواصفات جديدة.

وأشار المصدر إلى وجود الاختلافات في مواصفات موديل 2021 لإكسباندر مقارنة بموديلات 2020.



كما تأتي ميتسوبيشي اكسباندر 2021 بفئتين Mid line و High line ، ولم تُعلن شركة دايموند موتورز عن أسعار ومواصفات الموديل الجديد لميتسوبيشي اكسباندر بعد ولكن سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2020 تتوفر بفئتين أسعارها كالتالي:

الفئة
السعر بالجنيه المصري

GLX

310,000

GLS

335,000

وتأتي السيارة بمحرك سعته 1500 سي سي، يولد قوة قدرها 77 كيلو وات/ لفة في الدقيقة، وأقصى عزم دوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

المصدر: عالم السيارات

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