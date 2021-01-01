ننشر مواعيد بث حصص طلاب مدارس اللغات على قناة مدرستنا.. اليوم



قناة مدرستنا التعليمية قناة مدرستنا التعليمية

أعلنت قناة مدرستنا التعليمية ، أنها سوف تبث اليوم الجمعة وغدا السبت، حصص لطلاب المرحلة الإعدادية الدارسين في مدارس اللغات.



حيث قالت قناة مدرستنا التعليمية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: لا تنسوا متابعة الدورس الجديدة للمرحلة الإعدادية في مادتي ال Math وال Science اليوم الجمعة وغدا السبت.



وأضافت قناة مدرستنا التعليمية في بيانها الموجه لطلاب المرحلة الإعدادية: وفي حال فاتكم أي درس، زوروا قناتنا على اليوتيوب وتابعوا كل الدروس بتقنية الـ HD من خلال الضغط على:

https://www.youtube.com/channel/UCnxju7_Ug6VbC6en6tBL6Aw

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ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة قناة مدرستنا عبر تردد: ١٢٣٠٣ أفقي / معدل الترميز: ٢٧٥٠٠ / معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦وكانت قد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لينك على اليوتيوب لقناة "مدرستنا" ويمكن للطلاب متابعة كل محتوى قناة مدرستنا من خلال اليوتيوب للمرحلة الابتدائية والإعدادية.ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة قناة مدرستنا من خلال الضغط هنااقرأ أيضا |تأخر توزيع 4000 تابلت على طلاب مدارس الإسكندرية.. ووزير التعليم: كان هناك عجز والأمر سينتهي غداوينشر موقع صدى البلد معلومات وتفاصيل عن قناة مدرستنا التعليمية الجديدة:- قناة "مدرستنا" تبث على التردد 12303.- تبث محتوى علمى فى المواد الأساسية المضافة للمجموع.- تم إطلاقها 18 أكتوبر مع بدء العام الدراسى.- تبث محتوى علمى للصفوف من الرابع حتى الثالث الإعدادى.- الحصص تبث المحتوى باللغة العربية لان الغالبية العظمى من الطلاب في مدارسنا الحكومية المجانية العربية يحتاجون هذه الحصص.- سوف نضيف الحصص للعلوم والرياضيات باللغات الاجنبية" تباعا رغم قيود الجهد والتكلفة والزمن.- سوف تنطلق قناة جديدة لتغطية حصص الصفوف من "الاول الابتدائي الى الثالث الابتدائي"- ستنطلق قناة جديدة أيضا لتغطية حصص الصفوف من "الاول الثانوي الى الثالث الثانوي".- سيتم إطلاق قناة تعليمية لطلبة التعليم الفنى.وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد بالصور .. تفاصيل مواعيد بث الحصص الجديدة المقرر تقديمها اليوم لطلاب المدارس اللغات على قناة مدرستنا التعليمية.