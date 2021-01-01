كشفت دراسة جديدة أن سمكة قرش اكتشفت حديثًا عاشت قبل 370 مليون سنة واستطاعت أن تخفي بعض أسنانها عن فريستها حتى تمسك بها.
ويشير البحث الذي نُشر في مجلة «Communications Biology»، إلى أن سمكة القرش والتي تسمي فيروميروم أوخيربوشي «Ferromirum oukherbouchi» هي غريبة المظهر وذات عيون كبيرة وخطم قصير، وكان لها فك تم تدويره فعليًا للسماح لأسنان القرش بالضغط على لحم فريستها.
ووفقا لفوكس نيوز قالت ليندا فراي، مؤلفة الدراسة في بيان: «من خلال هذا الدوران، تم وضع الأسنان الأصغر والأكبر والأكثر حدة، والتي عادة ما تشير إلى داخل الفم في وضع مستقيم، مما جعل من السهل عليها أن تطعن فرائسها. ومن خلال الدوران الداخلي، تدفع الأسنان الفريسة إلى عمق أكبر في الفراغ الشدقي عندما ينغلق الفك».
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على سمكة قرش غريبة عمرها 370 مليون عام
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق