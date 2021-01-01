ما حكم الجهر بالنية عند الصلاة؟.. مستشار المفتي يجيب

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ما حكم الجهر بالنية عند الصلاة.. سؤال ورد للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية.



أوضح عاشور، في فتوى له، أن النية محلها القلب، ولكن اختلف العلماء فى التلفظ بالنية عند الصلاة، كأن يقول المصلى نويت أصلى صلاة الصبح فرضا لله تعالى.. الله أكبر؟ »، موضحا أن التلفظ بالنية للصلاة مشروع، وقال بعض العلماء أنه مستحب خاصة إذا كان هذا يساعد على الخشوع فى الصلاة وكل ما ساعد الإنسان على الخشوع فى الصلاة فهو مشروع بل هو مستحب.



وأشار الى أنه إذا كان التلفظ بالنية يزيد الإنسان من خشوعه فى الصلاة فلا بأس فى ذلك حتى يجمع الإنسان همته على استحضار الخشوع والعظمة لله عز وجل.

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قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنه لا يجوز الوضوء بماء استعمل للوضوء من قبل حتى وإن كان من يستخدمه مريضا على فراش لأن الماء صار مستعملا.وأضاف عثمان خلال رده على سؤال هل يجوز لمريضة الوضوء من نفس الماء عدة مرات أنه على المريض الذي لم يقدر على القيام للوضوء عليه أن يتيمم.وأشار أمين الفتوى إلى أن العلماء عندما تكلموا عن الماء المستعمل قالوا إن الماء المستعمل يكون في الغسلة الأولى وأما الغسلة الثانية والثالثة أثناء الوضوء فهو ماء يجوز استعماله مرة أخري في رفع الحدث.خطوات الوضوء الأساسيةنية الوضوء، فيجب أن ننوي الوضوء ونقول بعدها (بسم الله).غسل الكف 3 مرات في الوضوء.المضمضة 3 مرات في الوضوء.الاستنشاق بالأنف 3 مرات في الوضوء.غسل الوجه 3 مرات الوضوء «أي من منبت الشعر حول الوجه وحتى الذقن، ومن الأذن اليمنى لليسرى»غسل اليدين للمرافق 3 مرات في الوضوء على أن نبدأ باليد اليمنى.مسح الرأس مرة واحدة في الوضوء «ويمكن ثلاثا».مسح الأذن مرة واحدة في الوضوء على أن نبدأ باليمنى (ويمكن ثلاثا).غسل القدمين إلى الكعبين 3 مرات في الوضوء «نبدأ باليمنى وندخل الماء بين الأصابع».نقول بعد الوضوء «أشهد أنّ لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمّدًا عبده ورسوله، اللهمّ اجعلني من التوّابين، واجعلني من المتطهّرين).