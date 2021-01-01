

وصفة لتبييض المناطق الحساسة من أول مرة وفي أسرع وقت وصفة لتبييض المناطق الحساسة من أول مرة وفي أسرع وقت

تبحث الكثير من النساء على أسرع طريقة لتفتيح المنطقة الحساسة بصورة آمنة وغير مكلفة، ومن هنا نتعرف معًا إلى وصفة لتبييض المناطق الحساسة للتفتيح بسرعة فائقة، ووصفات أخرى لتبيض المناطق الحساسة، تابعينا في التالي وتعرفي إلى وصفات عديدة أعدّيها في منزلك دون عناء الذهاب إلى صالونات وعيادات التجميل.



وصفة لتبييض المناطق الحساسة

في البداية، وقبل أن نقدم لكِ بعض الوصفات الآمنة لتفتيح منطقة البكيني، عليكي أن تنتبهي إلى أن زيارة طبيب الجلدية هو أمر مسلم به، فقد يكون هذا الاسمرار ناتج عن أي مرض في الجسم، ومن هنا ننصحك بعدة نصائح للحفاظ على تلك المنطقة، وهي:



استشيري طبيبك المختص قبل تطبيق أي وصفة.

اختبري الوصفة على جزء صغير من جسمك.

تأكدي أنك غير مصابة لأي من مكونات الوصفات.

اتبعي نظام غذائي صحي وأكثري من الألياف.

تأكدي أن هذا الاسمرار غير ناتج عن الإصابة بمرض السكري.

تناولي 8 أكواب ماء يوميًا على الأقل.

ارتدي الملابس القطنية 100%.

لا تفرطس في تناول الأدوية والمضادات الحيوية والمسكنات.

مارسي بعض الرياضة وخاصة تمارين الحوص، وتمري كيجل.

حافظي على نظافتك الشخصية.

قد يهمك.. على عكس ما تعتقده الكثير من النساء، فإن بعض الدراسات تشير إلى أن حلاقة الشعر في تلك المنطقة قد يزيد من انتشارة البكتيريا لذلك يُنصح بقص الشعر وليس حلقه.

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لتفتيح المناطق الحساسة من اول مرةهناك الكثير من الوصفات التي تعتمد على مكونات من مطبخك، فالاعتياد عليها سيسهل عليكي التخلص من اسمرار تلك المنطقة، وأهمها:تدليك المنطقة الحساسة بزيت الزيتون.تطبيق عصير الخيار على المنطقة الحساسة.مسح المنطقة الحساسة بقطنة مغمّسة في الحليب.تدليك منطقة البكيني بالزبادي.تقشير المنطقة الحساسة باسكراب (السكر + زيت الزيتون).تفتيح المناطق الحساسة في 3 أيامبودرة كركم 1 ملعقة كبيرةفازلين 2 ملعقة كبيرةاخلطي المكونات السابقة حتى تحصلين على قوام متماسك.قومي بتقشير المنطقة الحساسة بواسطة أسكرب مناسب للبشرة.طبقي الماسك السابق واتركيه على المنطقة الحساسة لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.باستخدام منديل مبلل قومي بفرك الماسك لإزالته وذلك بصورة دائرية.اغسلي بشرتك بماء فاتر، وجففيها، ورطبيها.كرري هذه الوصفة لمدة 3 أيام للحصول على أفضل النتائج.وصفة لتفتيح الأماكن الحساسة في أسرع وقتلبن بودرة 1 ملعقة كبيرةنشا 1 ملعقة كبيرةماء ورد 1 ملعقة كبيرةعسل أبيض 1 ملعقة كبيرقومي بخلط المكونات السابقة معًا بشكل جيد.طبقي هذا الماسك على منطقة البكيني.اتركي الماسك لمدة 15 دقيقة على الأقل.اغسلي المنطقة من الماسك بالماء الفاتر.رطبي المنطقة بعد تجفيفها من الماء بكريم مناسب لبشرتك ومناسب للمنطقة الحساسة.احذري.. تعاني الكثير من النساء من حساسية ماء الورد، ومن ثم قومي باختباره على جزء من جلدك قبل تطبيقه على المنطقة الحساسة، كما يفضل أن تقومي بالتخلص من الماسك فور شعورك بالحرقة.كريمات تفتيح المناطق الحساسة من الصيدلية-إلى هنا نكون تعرفنا إلىوصفة تبييض المناطق الحساسة، بالإضافة إلى ماسكات تبييض المناطق الحساسة بسرعة فائقة، والآن: إن كان لديكي تجربة مع وصفة طبيعية آمنة لتفتيح المناطق الحساسة شاركينا مكوناتها في تعليق.