

محدث.. البيتكوين تُعمق خسائرها أدنى مستوى 17 ألف دولار محدث.. البيتكوين تُعمق خسائرها أدنى مستوى 17 ألف دولار

مباشر- أحمد شوقي: عمقت عملة البيتكوين خسائرها لأكثر من 12 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، لتتهاوى أدنى حاجز 17 ألف دولار، وسط خسائر حادة للعملات الرقمية.



ويأتي تراجع العملة المشفرة مع اتجاه المستثمرين إلى جنى الأرباح بعد ارتفاعها لأعلى مستوى في 3 سنوات.



وأثار هبوط العملات الرقمية قلقاً بشأن إحياء ذكرى انفجار الفقاعة بعد ذروة 2017، حينما تهاوت البيتكوين إلى أكثر قليلاً من 3 آلاف دولار من مستوياتها القياسية قرب 20 ألف دولار.

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وشهدت العملات المشفرة مكاسب قوية هذا العام بقيادة البيتكوين التي ارتفعت بأكثر من 160 بالمائة منذ بداية العام الجاري، مستفيدةً من أزمة كورونا باعتبارها ملاذ آمن، وتحوط ضد التضخم بعد ضخ الحكومات والبنوك المركزية حزم تحفيزية ضخمة.كما استفادت العملة الرقمية الأكبر عالمياً في الفترة الأخيرة من تزايد الاعتراف المؤسسي بها بشكل خاص بقيادة شركة "باي بال".وبحلول الساعة 8:50 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض البيتكوين بنحو 12.3 بالمائة إلى 16.63 ألف دولار، بعد أن تجاوزت 19 ألف دولار لأول مرة في 3 سنوات.كما تهاوت الإيثريوم بنحو 16.8 بالمائة إلى 493.6 دولار، وكذلك الريبل بنسبة 27.3 بالمائة إلى 0.495 دولار.بينما انخفضت عملة "تيثير" بنحو 1.7 بالمائة عند مستوى 0.984 دولار، في حين تراجعت "البيتكوين كاش" بنحو20.3 بالمائة إلى 270.6 دولار.وخلال نفس الفترة، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى مستوى 496.7 مليار دولار، مقارنة مع 574.3 مليار دولار المسجلة قبل 24 ساعة مضت.