

اقتصاد الإمارات.. مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم اقتصاد الإمارات.. مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 241 مبايعة بقيمة 437.83 مليون درهم منها 16 مبايعة للأراضي بقيمة 35.35 مليون درهم و225 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 402.48 مليون درهم.



وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة أم الشيف تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 5.



وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية السادسة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 5 ملايين درهم.

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وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 44 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة "برج خليفة".وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 140 مليون درهم وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم.وسجلت الرهون قيمة قدرها 559.27 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 40.92 مليون درهم و67 رهن فلل وشقق بقيمة 518.34 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الحبية الرابعة بقيمة 363 مليون درهم وأخري في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 49 مليون درهم.أما الهبات فقد شهدت تسجيل 16 هبة بقيمة 45.25 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الثالثة بقيمة 20 مليون درهم وأخري في منطقة أم الشيف بقيمة 12 مليون درهم .