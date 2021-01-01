

ارتفاع أسعار هوندا أكورد في السوق المصري ارتفاع أسعار هوندا أكورد في السوق المصري

أعلنت شركة النيل للتجارة والهندسة، إحدى شركات مجموعة الفطيم، وكيل العلامة التجارية هوندا في السوق المحلي، عن تخفيض قيمة العرض الترويجي على سيارة هوندا أكورد بقيمة 10 آلاف جنيه ليصبح سعرها 679,000 جنيه مصري، بدلًا من العرض السابق 669,000 جنيه مصري والذي كان من المفترض انتهاؤه 20 نوفمبر الجاري.



وبذلك يصل حجم العرض على سيارة هوندا أكورد موديل 2020 في سوق السيارات المصري نحو 35 ألف جنيه مصري، حيث يبلغ سعرها الرسمي قبل العرض 714 ألف جنيه مصري.



التجهيزات والكماليات

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تأتي هوندا أكورد 2020 بالعديد من التجهيزات والكماليات منها تشغيل المحرك عن بعد، تحكم أوتوماتيك بنظام تكييف الهواء لمنطقتين، زر تشغيل المحرك، مثبت سرعة، إلغاء نشط للضجيج، مخارج كهرباء 12 فولت، عجلة قيادة جلد، تظليل أوتوماتيك للمرآة الوسطية، تعديل وضع مقعد السائق في 12 اتجاه ودعم ظهر السائق "القطنية"، تدفئة وتبريد بالمقاعد الأمامية، تعديل وضع مقعد الراكب الأمامي في 4 اتجاهات، حواف جلد للمقاعد، ذكرة للمقاعد، نظام صوتي بقوة 180 وات و4 سماعات.كما تتوفر مع نظام ملاحي مع خاصية التعرف على الصوت، شاشة عرض مقاس 8 بوصة، بلوتوث، بث صوتي بتقنية البلوتوث، ربط الهاتف بالسيارة عن طريق برامج أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مرايات جانبية كهربائية بلون السيارة، غطاء للمحرك من الألومنيوم، مجموعة أضواء خلفية وأضواء فرامل ليد وخطوط مدمجة ليد، مقابض للأبواب من الكروم بلون السيارة، أضواء أمامية ليد، مخرج مزدوج للعادم، دخول ذكي وقفل أوتوماتيك عند الابتعاد، فتحة سقف كهربائية تعمل بلمسة واحدة، حساسات ركن خلفية.