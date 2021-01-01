تستعد شركة دايموند موتورز، الوكيل الوحيد لشركة ميتسوبيشي موتورز في مصر، لطرح الفيس ليفت الجديد من ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021 في السوق المصري خلال أيام.
وأكد مصدر من شركة دايموند موتورز لـ "عالم السيارات" أن اكسباندر 2021 سيتم طرحها رسمياً في السوق المصري خلال أيام بتصميم جديد ومواصفات جديدة.
وأشار المصدر إلى وجود الاختلافات في مواصفات موديل 2021 لإكسباندر مقارنة بموديلات 2020.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على طرح ميتسوبيشي اكسباندر فيس ليفت الجديدة 2021 في السوق المصري خلال أيام
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق