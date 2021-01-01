تستمر الحكومة بإضافة تعديلات مختلفة بقانون المرور الجديد، وذلك لضمان سلامة الشوارع والحفاظ على حياة المواطنين والمارة بالشوارع، حيث شملت هذه التعديلات ضابط جديدة وأيضا عقوبات مختلفة والتي جاء أهمها كالتالي:
- يجوز لضباط المرور فحص حالة سائقي السيارات التجارية والنقل الثقيل بنفس الوسائل المستخدمة للكشف عن تعاطي المخدرات والكحوليات.
- في حالة عدم امتثال السائق لهذا الأمر أو إذا كانت رخصة قيادته منتهية أو يقود السيارة بدون رخصة فيتم القبض عليه لعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
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التعليقات على تعديلات بقانون المرور الجديد خاصة بسيارات النقل والدراجات النارية
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