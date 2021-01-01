تعديلات بقانون المرور الجديد خاصة بسيارات النقل والدراجات النارية

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تعديلات بقانون المرور الجديد خاصة بسيارات النقل والدراجات النارية

تستمر الحكومة بإضافة تعديلات مختلفة بقانون المرور الجديد، وذلك لضمان سلامة الشوارع والحفاظ على حياة المواطنين والمارة بالشوارع، حيث شملت هذه التعديلات ضابط جديدة وأيضا عقوبات مختلفة والتي جاء أهمها كالتالي:

- يجوز لضباط المرور فحص حالة سائقي السيارات التجارية والنقل الثقيل بنفس الوسائل المستخدمة للكشف عن تعاطي المخدرات والكحوليات.

- في حالة عدم امتثال السائق لهذا الأمر أو إذا كانت رخصة قيادته منتهية أو يقود السيارة بدون رخصة فيتم القبض عليه لعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

- يمنع سائقي سيارات النقل من ارتداء الأقنعة وأغطية الوجه التي تخفي ملامح الوجه.

- يعاقب بالغرامة من تتطاير أو تتناثر حمولة سيارته النقل على الطريق.

- في حالة التسبب في أي حوادث يلزم السائق بالإهتمام بالمصابين ونقلهم لأقرب مستشفى.

- في حالة بيع الدراجات النارية لا يجوز تسليم الدراجة إلى المشتري إلا بعد انهاء التراخيص الخاصة بها في إدارة المرور.

المصدر: التوكيل

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