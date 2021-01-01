

تعرف على ميعاد طرح موديل 2021 من بيجو 2008 في مصر تعرف على ميعاد طرح موديل 2021 من بيجو 2008 في مصر

تستعد شركة مانسكو لطرح موديل 2021 من سيارتها بيجو 2008 من فئة SUV، وذلك باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات بيجو الفرنسية، حيث أعلنت الشركة أنها ستقدم هذا الموديل من السيارة في السوق المحلي خلال أيام قليلة.



وحددت الشركة يوم الأحد 29 من شهر نوفمبر الحالي لتقديم هذا الجيل الجديد كليا من السيارة في مصر، والذي بدأت الشركة الفرنسية في انتاجه خلال عام 2019 الماضي، وذلك في مصانعها المنتشرة في عدة دول منها فرنسا والصين وإسبانيا وماليزيا.



وحتى الأن لا توجد معلومات مؤكدة عن مواصفات الموديل الذي سيتم طرحه من هذه السيارة في مصر، لكن يتوقع أن يحمل هذا الموديل محرك 3 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1200 سي سي وبقوة 130 حصان و230 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة.