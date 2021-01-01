سلطة الديك الرومى بطريقة مختلفة أحلى من المطاعم

سلطة الديك الرومى
سلطة الديك الرومي هي وصفة صحية تماما بجانب لحم الديك الرومى اللذيذ فتعد مكوناتها موجودة بالتأكيد في مطبخك لأنها أشياء أساسية تحتاجها لصنع أي سلطة.إليك المقادير والمكونات يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.
مكونات سلطة الديك الرومى :
1. بقايا قطع ديك رومي مشوية وعاء متوسط الحجم ممتلئ
2. البيض 2 (مسلوق)
3. البطاطس -2 (مسلوقة)
4. بصل صغير - 4 (شرائح)
5. البصل الخضر - 4 سيقان
6. الفطر 4-5 (اختياري)
7. الفليفلة الحلوة أو الفليفلة -1 (مكعبات)
8. أوراق الكزبرة أو الكرفس (مقطع)
9. النعناع بضع سيقان
10. زيت الزيتون - 1 ملعقة كبيرة
11. الخل الأحمر أو النبيذ الأحمر - 1 ملعقة كبيرة
12. مايونيز أو زبادي قليل الدسم - 2 ملاعق كبيرة
13. الفلفل الأبيض المطحون (استخدم الفلفل الأسود إذا لم يكن لديك) -1 ملعقة صغيرة
14. سكر -1 ملعقة شاي
15. ملح حسب الذوق
خطوات صنع السلطة :
اسلقي البيض والبطاطس. قشرهم وقطّعهم إلى شرائح دائرية.
اخلطي الخضار المقطعة مع البطاطا المسلوقة والبيض. تضاف المكونات فوق قطع الديك الرومي ويقلب المزيج جيدًا.
إذا كنت لا ترغبين في استخدام المايونيز فعليك خفق الزبادي لمدة 5 دقائق وخلطه مع السلطة كبديل قليل الدسم.
أضف الملح والفلفل لتتبيل السلطة.
نسكب نصف الخل عليها كصلصة السلطة ونخفق المزيج.
تبلي الآن برذاذ زيت الزيتون البكر عليها.
يُسخن الخل في مقلاة عندما يبدأ في التبخير أضف السكر إليه. دع السكر يتكرمل (يصبح بني).
اقلي البصل الصغير بالسكر البني لمدة دقيقة ثم اسكبي البصل المكرمل فوق الخليط.
زين سلطة الديك الرومي بالكرفس وأوراق النعناع قبل تقديمها كطبق جديد
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