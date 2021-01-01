

أفضل المنتجات الغذائية للوقاية من فيروس كورونا أفضل المنتجات الغذائية للوقاية من فيروس كورونا

وفقًا لما تم تداوله في موقع "medikforum" على لسان الطبيبة البريطانية جيتا ميكر كلارك ، يمكن للأطعمة أن توفر للجسم الحماية من فيروس كورونا عندما توفر مجموعة محددة من المغذيات الدقيقة التي تعمل جنبًا إلى جنب.







وأخبرت الطبيبة البريطانية لصحيفة ديلي إكسبريس أيضًا عن المواد التي يجب الحصول عليها من المنتجات للحماية

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من فيروس كورونا، وقالت :" يتطلب الجهاز المناعي مجموعة معقدة من الفيتامينات والمعادن: A ، C ، D ، E ، B6 و B12 ، حمض الفوليك، الزنك، الحديد، النحاس، والسيلينيوم".وكمصدر غني بفيتامين سي ، نصحت الطبيبة البريطانية بتناول البروكلي والفلفل الحلو وبراعم بروكسل والحمضيات، والخضار الورقية الخضراء والجزر والقرع والبطاطا الحلوة كأفضل موردي فيتامين أ، فيتامين هـ - المكسرات والسبانخ وزيت عباد الشمس غير المكرر.في حديثها عن تناول فيتامين (د) ، قالت الطبيبة إنه في ظروف نقص ضوء الشمس في الشتاء، فإن استهلاك الأطعمة التي تحتوي عليه لا يزال لا يسمح لك بتجديد كل الكمية التي يحتاجها الجسم - لذلك من المنطقي تناول المكملات.