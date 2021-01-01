

6 أطعمة ومشروبات لزيادة الذكاء 6 أطعمة ومشروبات لزيادة الذكاء

يمكن لبعض المشروبات والأطعمة أن تعزز وظائف المخ، وهذا يعني أنها ستساعد في الحماية من مشاكل الذاكرة المرتبطة بالعمر وهي كالأتي وفقًا لموقع "Boldsky".







سمك السالمون: هذه السمكة الدهنية غنية بشكل خاص بأحماض أوميجا 3 الدهنية طويلة السلسلة، والتي تعتبر ضرورية لوظيفة الدماغ وصحة القلب، وتم ربط نقص هذه الأحماض بالإرهاق وضعف الذاكرة وتقلب المزاج، يمكن أن توفر التونة والهلبوت أيضًا جرعة صحية من أوميغا 3.

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الأفوكادو: يحتوي على مستويات عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة للمساعدة في حماية خلايا الدماغ التي تدعم الأعصاب الحاملة للمعلومات، أظهرت الدراسات أن الأفوكادو يحسنتدفق الدم وتوصيل الأكسجين إلى الدماغ، مما يعزز مهارات التفكير النقدي.المكسرات: فهي لا تقوي الدماغ فحسب، بل تعمل أيضًا على استقرار الحالة المزاجية، المكسرات غنية بفيتامين هـ ، مما قد يساعد في تقليل التدهور المعرفي المرتبط بالعمر، والجوز هو الخيار الأفضل، إنها مصدر ممتاز لـ DHA ، وهو نوع من أحماض أوميجا 3 الدهنية التي ثبت أنها تحسن الوظيفة الإدراكية لدى البالغين.الخضروات الورقية: السبانخ وأنواع مختلفة من اللفت غنية بالعناصر الغذائية مثل: حمض الفوليك والحديد والكالسيوم والفيتامينات E و K المفيدة لعقلك، وتم ربط تناول الخضار الورقية بالتدهور المعرفي البطيء المرتبط بالعمر.العنب البري: يساعد التركيز العالي لمضادات الأكسدة في العنب البري على موازنة كمية الجذور الحرة في الجسم لمواجهة الإجهاد التأكسدي، ويمكن أن يؤدي الإجهاد التأكسدي إلى تسريع عملية شيخوخة الدماغ وتعطيلها، وأظهرت دراسة أجراها علماء جامعة تافتس أن العنب البري يمكن أن يحسن الذاكرة وكذلك يمنع فقدان الذاكرة.حبوب الكاكاو: من المعروف أن مركبات الفلافانول (جزيئات الفواكه والخضروات) لها آثار مفيدة على صحة القلب والأوعية الدموية، ويعتقد العلماء أن المستويات العالية من الفلافانول في النظام الغذائي تقوي الدماغ أيضًا، وحبوب الكاكاو هي أغنى مصدر لمركبات الفلافونويد ، ولكنها موجودة أيضًا في العنب والتفاح والشاي والتوت وغيرها من الأطعمة.