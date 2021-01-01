فى لمح البصر ..7 حيل سريعة تخلصك من بقع الحبر على الملابس



بقع الحبر بقع الحبر

ما الذي يمكن أن يكون أكثر إزعاجا من رؤية بقع الحبر على ملابسك؟. إزالة بقع الحبر من الملابس نفسها مهمة شاقة. لكن لا داعي للقلق إليك بعض الحيل التي يمكن أن تساعدك في إزالة البقع من ملابسك يقدمها موقع بولد سكاى الهندى



1. الملح



من أكثر الطرق شيوعًا وأسهلها لإزالة بقع الحبر من ملابسك وضع كمية صغيرة من الملح على البقعة المبللة. ربت بالملح ثم ربت برفق على البقعة بمنشفة ورقية مبللة. يمكنك تكرار هذه الطريقة حتى تجد البقعة تتلاشى.

قد يعجبك أيضا...

2. مزيل طلاء الأظافرربما تكون قد استخدمت مزيل طلاء الأظافر عدة مرات لرفع طلاء الأظافر عن أظافرك. لكن هل تعلم أنه يمكنك بالفعل إزالة بقع الحبر باستخدام مزيل طلاء الأظافر؟ كل ما تحتاجه هو وضع كمية من مزيل طلاء الأظافر على بقعة الحبر باستخدام كرة قطنية صغيرة ونظيفة. بمجرد زوال البقعة ، يمكنك غسل قطعة القماش للتأكد من أنها خالية من البقع.3. نشا الذرةيمكنك بسهولة العثور على نشا الذرة في مطبخك ويمكنك استخدامه لإزالة بقع الحبر. اخلطي القليل من الحليب ونشا الذرة لتشكيل عجينة سميكة. الآن ضع العجينة على بقعة الحبر على ملابسك. دع العجينة تستقر على قطعة القماش وتجف. بمجرد أن يجف المعجون ، يمكنك تنظيف البقعة بالمعجون. بهذه الطريقة ستتمكن من إزالة بقعة الحبر باستخدام نشا الذرة.4. الحليبكل ما عليك فعله هو نقع الملابس المتسخة في الحليب. يمكنك ترك ملابسك مبللة طوال الليل.5. رذاذ الشعرإذا كنت قد أفسدت قميصك الأبيض الجديد تمامًا أو قطعة القماش الجديدة التي وضعتها للتو قبل أيام قليلة ، فإن استخدام رذاذ الشعر يمكن أن يساعدك كثيرًا. كل ما عليك فعله هو وضع رذاذ الشعر على بقعة الحبر والانتظار حتى ترفع البقعة.6. الخلاصنعي عجينة عن طريق خلط 3 ملاعق من نشا الذرة مع ملعقتين من الخل. الآن اسكب بعض الخل على البقعة التي بها بقع الحبر على ملابسك. بعد أن تصبح البقعة مبللة ، تحتاج إلى وضع المعجون وتركه يجف على الملابس. يمكنك غسل قطعة القماش بمجرد أن تجد البقعة تتلاشى بعيدًا عن قطعة القماش.7. معجون الأسنانربما يكون هذا هو العلاج الوحيد الذي قد لا يعمل على كل نسيج ونوع من الحبر. لكن مع ذلك ، يمكنك استخدام كمية صغيرة من معجون الأسنان غير الجل لإزالة بقع الحبر من ملابسك. فقط ضع كمية صغيرة من معجون الأسنان على البقعة وافرك قطعة القماش. إذا كنت قادرًا على رؤية البقعة تتلاشى ، فيمكنك تكرار العملية حتى تتمكن من إزالة البقعة تما