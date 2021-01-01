

تبييض المناطق الحساسة “تخلصي من الاسمرار بسرعة فائقة” تبييض المناطق الحساسة “تخلصي من الاسمرار بسرعة فائقة”

يزعجك اسمرار المناطق الحساسة، وحاولتِ استخدام العديد من الكريمات لعلاجها إلا أن جميع محاولاتكِ باءت بالفشل؛ لذلك قررتِ الاتجاه نحو وصفات طبيعية لـ تبييض المناطق الحساسة في أقصر وقت؟ تابعينا في هذا المقال وسنعرضها لكِ.



تبييض المناطق الحساسة

نحب أن ننوه أنه قبل الإقدام على تبييض المناطق الحساسة، يجب معرفة إذا كان السبب وراثي أم لا، ويتمكن من معرفة هذا الطبيب المعالج فقط من خلال التحاليل في الغالب؛ ففي مثل هذه الحالات قد لا تفيد الوصفات الطبيعية وكذلك الكريمات المختلفة.

والآن نبدأ في ذكر وصفات تبييض المناطق الحساسة:

وصفة النشا وماء الورد

المكونات



ملعقة كبيرة لبن بودرة.

وملعقة كبيرة نشا.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

وملعقة كبيرة عسل أبيض.

الطريقة

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عليكِ خلط جميع المكونات السابقة سويًا في وعاء مناسب، ثم ادهني بها منطقة البكيني/ العانة.بعد ذلك اتركيها حوالي ربع ساعة، ثم اشطفيها بماء فاتر.كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع إذا كنتِ ترغبين في الحصول على أفضل النتائج.زيت الزيتون لتبييض المناطق الحساسةعليكِ تدليك المنطقة بزيت الزيتون الأساسي، ثم اتركيه طوال الليل.تساعد هذه الوصفة في تفتيح البشرة وتلينها والتقليل من التجاعيد.تبييض المناطق الحساسة بسرعة فائقةوصفة الخيار والصباراهرسي الخيار ثم ضعي معه الصبار حتى تحصلي على عجينة.وزعي العجينة على المناطق المصابة حوالي ربع ساعة.أخيرًا اشطفيها بالماء البارد.عصير الخياريتم وضع عصير الخيار على المنطقة الحساسّة كل يوم من 10 : 15 دقيقة.اغسلي المنطقة بالماء البارد، ثم نشفيها جيدًا.تبييض المناطق الحساسة للعروساللبناغمسي كرة قطنية في لبن، ثم امسحي بها المنطقة الحساسة برفق.اتركي اللبن حوالي 15 دقيقة ثم اشطفيه.اقرأ أيضا تبييض المناطق الحساسة بسرعة فائقة بوصفات طبيعيةالزبادي لتفتيح المناطق الحساسة في 3 أيامعليكِ تدليك المنطقة الحساسة باللبن الزبادي لمدة 5 : 7 دقائق.اتركيه حوالي ربع ساعة ثم اغسليه بالماء الفاتر.وصفة لتبييض المناطق الحساسة من أول استعمالالكركمالمكوناتملعقة كبيرة من بودرة الكركم “العقدة الصفراء.”ملعقتان كبيرتان من الفازلين.الطريقةقشري البشرة في هذه المنطقة جيدًا للحصول على أفضل نتيجة عن طريق مقشر خاص أو من خلال خلطات تقشير الجلد.ثم اخلطي جميع المكونات المذكورة في الأعلى جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.ضعي طبقة سمكية من الخليط على المنطقة المراد تبييضها.اتركي الخليط على بشرتك لمدة 30 دقيقة.ثم افركي الخليط على بشرتك بشكل دائري، وبعد ذلك بمنديل جاف أو مبلل عليكِ إزالة الخليط.بعد ذلك اغسلي بشرتك بالماء البارد.لأفضل نتيجة كرري هذه الخلطة لمدة ثلاثة أيام.تبييض المناطق الحساسة في يومينالطماطمعليكِ تقطيع الطماطم إلى نصفين ثم افركي بها منطقة العانة/ البكيني.احرصي على الضغط جيدًا؛ لإخراج العصير.ثم اتركي عصير الطماطم على المنطقة الحساسة حوالي نصف ساعة، وبعد ذلك اشطفيه بالماء العادي.وصفة اللوز واللبن لتبييض منطقة البيكينيانقعي كمية من اللوز في الماء بضع ساعات، وبعد ذلك اطحني اللوز جيدًا، وضعيه في وعاء غويط.ضعي قليل من اللبن مع اللوز المطحون وقلبيه حتى تحصلي على عجينة.ثم ادهني منطقة البيكيني بهذه العجينة قبل النوم واتركيها طوال الليل.في اليوم التالي اغسلي هذه المنطقة بالماء الدافئ.تبييض المناطق الحساسة للعروس مجربةوصفة البيكنج صودا لتفتيح منطقة البيكينياخلطي ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع ٣ ملاعق كبار من الماء، ثم افركي المنطقة الحساسة بها.اتركيها حوالي نصف ساعة، ثم اغسليها بالماء البارد.للحصول على أفضل نتيجة كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.ماسك العسلضعي كمية كافية من العسل على المنطقة الحساسة الداكنة.ثم اتركي العسل حوالي ٥ دقائق ثم اشطفيه بالماء الدافئ.كرري هذه الوصفة يوميًا للحصول على أفضل النتائج.اقرأ أيضا تبييض المناطق الحساسة بسرعة فائقة بوصفات طبيعيةزيت اللوز وزيت الخروعالمكوناتنصف ملعقة من زيت الخروع.ملعقة صغيرة ونصف من زيت اللوز.كمية مناسبة من الفازلين.ملعقة صغيرة من الجليسرين.الطريقةاخلطي جميع المكونات السابقة سويًا حتى تحصلي على مزيج ناعم.استحمي ثم ضعي كمية صغيرة من المزيج السابق على المناطق الحساسة الداكنة واتركيه حوالي ساعة.كرري الوصفة يوميًا للحصول على نتيجة سريعة.تفتيح المناطق الحساسة في 3 أياموصفة زيت جوز الهند والعسلاخلطي ملعقة صغيرة زيت جوز الهند مع ملعقة صغيرة عسل.ثم سخني الخليط في الميكروويف حوالي 20 ثانية.ضعي الخليط على المناطق الحساسة المراد تفتيحها، واتركيه حوالي 15 دقيقة.ثم أزيلي الخليط بواسطة ماء الورد.وصفة البطاطا لتفتيح المناطق الحساسة في 3 أيامقطعي البطاطا، ثم افركيها بحركة دائرية على المنطقة الحساسة لبضع دقائق.ماسك زيت خشب الصندل والجزراطحني حبة جزر طازجة ثم أضيفي إليها ١٠ نقاط من زيت خشب الصندل.قومي بعمل مساج لمنطقة البيكيني/ العانة باستخدام الخليط السابق قبل النوم.في اليوم التالي، اشطفي منطقة العانة جيدًا، ثم ضعي مرطب مناسب.تبييض المناطق الحساسة للرجالالليموننعرض لك ثلاث طرق يمكنك تبييض المنطقة الحساسة بها بالليمون؛ كالآتي:الطريقة الأولىقطع الليمونة إلى نصفين ثم افرك المنطقة الحساسة به.اتركه من 10 : 15 دقيقة، ثم اشطفه بالماء الدافئ.الطريقة الثانيةالليمون والنشاقطع ليمونة إلى نصفين ثم دلك بها المنطقة الحساسة.قبل جفاف الليمون على البشرة ضع عليها النشا، واتركه حوالي 5 دقائق.بقطعة قماش قطنية أو منديل نظف المنطقة جيدًا، وستلاحظ الفرق.كما يمكنك استخدام طريقة أخرى لليمون والنشا، كالتالي:ضع 4 ملاعق من النشا مع نصف كوب من عصير الليمون ثم اخلطهم جيدًا.ادهن المنطقة المراد تبييضها، بعد الاستحمام، بهذا الخليط واتركه فترة مناسبة.ثم اغسلها ونشفها جيدًا.بعد ذلك رطبها بالجليسرين أو كريم ترطيب طبي.اقرأ أيضا تبييض المناطق الحساسة بسرعة فائقة بوصفات طبيعيةالطريقة الثالثةاخلط ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقة صغيرة من الحليب وملعقة صغيرة من عسل النحل.ضع الخليط على المنطقة المراد تبييضها.اترك الخليط لمدة ربع ساعة ثم اغسله بالماء.يُفضل الترطيب بكريم مرطب جيد بعد استخدام الليمون، واحذر من استخدام الليمون على البشرة بعد إزالة الشعر خاصةً في حال كانت البشرة حساسة.وبهذا نكون قد عرضنا لكِ مجموعة من الوصفات الطبيعية لتبييض المناطق الحساسة… إذا كنتِ ترغبين في معرفة أسباب الاسمرار… تابعينا في السطور التالية وسنعرضها لكِ.أسباب اسمرار المناطق الحساسةقد يحدث اسمرار المناطق الحساسة لأسباب عدة منها ما يلي:قد يؤدي التعرق إلى تغيير لون المنطقة الحساسة؛ بسبب الفضلات في العرق والتي تؤدي بمرور الوقت إلى تغيير لون البشرة وملمسها.التقدم في العمر قد يؤدي أيضًا إلى تعتيم المنطقة الحساسة واسمرارها.قد يتسبب الفرك المتكرر في تغيير لون المنطقة الحساسة، وكذلك الاحتكاك المستمر بين الفخذين.ارتداء ملابس داخلية غير مناسبة أو غير قطنية مثل البوليستر.ارتداء ملابس ضيقة جدًا.قد تتسبب ممارسة التمارين الرياضية وحتى المشي في تغيير لون المنطقة الحساسة.تؤدي تكرار الحلاقة إلى اسمرار المناطق الحساسة؛ نتيجة لتهيج الجلد المتكرر مع نمو الشعر الجديد، فضلًا عن أن المواد الكيميائية في كريمات الحلاقة تتسبب في هذا أيضًا.استخدام منتجات التجميل في هذه المنطقة.الإصابة ببعض الأمراض الجلدية، وتجاهل علاج الالتهابات الجلدية بالطريقة الصحيحة.عدم النظافة الشخصية.قلة التهوية نتيجة لارتداء الأقمشة على المناطق الحساسة؛ وقد يؤدي نقص التهوية إلى تغير لون الجلد.التعرض لأشعة الشمس باستمرار.وإلى هُنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عن تبييض المناطق الحساسة… إذا كنتِ ترغبين في معرفة وصفات أخرى شاركينا إياها في التعليقات لنعرضها لكِ.