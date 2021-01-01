الصحة العالمية تعلن موعد العودة إلى الحياة الطبيعية

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قال مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، إنه من المرجح جدا العودة إلى الحياة الطبيعية العام المقبل، مع إضافة لقاحات جديدة ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وأعلنت الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، تسجيل 13 ألفا و563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و339 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وكشفت السلطات الفرنسية، اليوم، الخميس، عن توقعها بشأن عودة الحياة إلى طبيعتها، عقب الانتهاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في خريف العام المقبل 2021.

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وأعلنت الصحة الفرنسية، أمس الأربعاء، تسجيل 16 ألفا و282 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتسجيل 384 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وبذلك تكون فرنسا قد سجلت أكثر من 2 مليون إصابة بالفيروس، إلى جانب تسجيل أكثر من 50 ألف حالة وفاة.ودعا مدير عام الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، أمس الأربعاء، إلى إعطاء الأولوية إلى كبار السن، والذين يعيشون في دور الرعاية، عند توافر لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وقال تيدروس في كلمة له أمام بعض منظمات حقوق الإنسان اليوم: "يظل كبار السن، والذي يعيشون في دور الرعاية، الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ولذلك يجب منحهم الأولوية عند توافر اللقاح".وأعرب رئيس منظمة الصحة العالمية عن قلق المنظمة الدولية بشأن التفاوتات العالمية في توافر وإمكانية الوصول إلى بعض أدوية أمراض مزمنة أخرى، وهو وضع تفاقم بسبب الوباء.وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أمس الأربعاء، وصول إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم إلى أكثر من 60 مليون إصابة حتى اليوم.وأعلن الاتحاد الأوروبي، أن عملية التطعيم بلقاح كورونا ستبدأ قبل نهاية العام الجاري؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت، عن توصلها إلى اتفاق مع شركة مودرنا الأمريكية لتزويدها بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد 19".وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس، الثلاثاء، أنها ستوقع الأربعاء عقدا مع شركة "موديرنا" الأمريكية للحصول على 160 مليون جرعة من لقاحها المضاد لكوفيد-19، وهو سادس عقد يُبرمه الاتحاد الأوروبي مع مختبر، بحسب وكالة "فرانس برس".وقالت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي: "يسرّني أن أعلن أننا سنصادق غدًا على عقد جديد لتأمين لقاح آخر ضد كوفيد-19"، مشيرةً أيضًا إلى أن هناك عقدًا سابعًا مقبلًا من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.وقبل ذلك، سبق أن وقعت المفوضية الأوروبية خمسة عقود لطلبات مسبقة للقاحات مع شركة "أسترازينيكا" السويدية البريطانية وشركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية (400 مليون جرعة من كل من الشركتين) وتحالف شركتي "سانوفي" الفرنسية و"جي إس كيه" البريطانية (300 مليون جرعة) وتحالف "فايزر" الأمريكية و"بايونتيك" الألمانية (300 مليون جرعة) ومختبر "كيورفاك" الألماني (405 ملايين جرعة).