باباجان: تركيا من الخمسة الأوائل في العالم بعدد الإصابات



رئيس حزب الديمقراطية رئيس حزب الديمقراطية

في حين تواصل السلطات التركية ممارسة سياسة التعتيم على إصابات فيروس كورونا، أكد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، علي باباجان، أن بلاده من بين الدول الخمس الأوائل عالمياً في عدد الإصابات بكوفيد 19.



وقال في كلمة له الخميس: "ندرك تماماً أن عدد المرضى الذي تذكره وزارة الصحة في بياناتها اليومية ليس صحيحًا".



كما أضاف "من حيث عدد الحالات نقول إن تركيا من بين الخمس الأوائل في العالم".

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رقم قياسي للوفياتوأظهرت بيانات لوزارة الصحة التركية، اليوم الخميس، تسجيل رقم قياسي للوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد لليوم الرابع على التوالي بعد وقوع 174 وفاة جديدة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.كما سجلت تركيا أعلى عدد إصابات جديدة حتى الآن. وأظهرت البيانات أن تركيا سجلت 29132 إصابة، من بينها حالات لم تظهر عليها أعراض.ومنذ يوليو تموز وحتى أمس الأربعاء، لم تعلن أنقرة سوى عن الحالات التي تظهر عليها أعراض.ووصل عدد الإصابات الإجمالي بذلك 474606، أما العدد الإجمالي للوفيات فقد بلغ 13014.تلاعب بالبياناتوانتقدت جمعيات طبية الحكومة لتلاعبها بالبيانات. ورفض وزير الصحة التركي تلك المزاعم، مدعياً أمام الصحافيين في أنقرة أن الحكومة تقدم أرقاماً دقيقة. وحض الأتراك على الالتزام بالقواعد، مشيراً إلى حدوث زيادة كبيرة في الحالات الجديدة في بعض المدن، بما في ذلك إسطنبول، كبرى مدن تركيا، والعاصمة أنقرة.ورغم التصاعد الأخير في عدد الحالات الجديدة، امتنعت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 83 مليون نسمة عن فرض قيود صارمة، باستثناء حظر التجول الليلي في عطلة نهاية الأسبوع وبعض القيود الطفيفة على الحياة الاجتماعية التي فرضتها الأسبوع الماضي.