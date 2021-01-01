أكد وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون، على رغبة العراق في زيادة التعاون العسكري مع مصر، مشيدا بجهود الجيش المصري من أجل الحفاظ على الاستقرار بالمنطقة.
وناقش وزير الدفاع المصري محمد زكي مع نظيره العراقي الذي يزور مصر حاليا، سبل دعم أوجه التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات.
وأكد وزير الدفاع المصري حرص القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى العديد من المجالات على نحو يلبي المصالح المشتركة بين القاهرة وبغداد.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على العراق يبدي رغبته في زيادة التعاون العسكري مع مصر ويشيد بـ"دور الجيش المصري في المنطقة"
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق