العراق يبدي رغبته في زيادة التعاون العسكري مع مصر ويشيد بـ"دور الجيش المصري في المنطقة"

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › العراق يبدي رغبته في زيادة التعاون العسكري مع مصر ويشيد بـ"دور الجيش المصري في المنطقة"

صورة الخبر: الجيش المصري
الجيش المصري

أكد وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون، على رغبة العراق في زيادة التعاون العسكري مع مصر، مشيدا بجهود الجيش المصري من أجل الحفاظ على الاستقرار بالمنطقة.

وناقش وزير الدفاع المصري محمد زكي مع نظيره العراقي الذي يزور مصر حاليا، سبل دعم أوجه التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات.

وأكد وزير الدفاع المصري حرص القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى العديد من المجالات على نحو يلبي المصالح المشتركة بين القاهرة وبغداد.

من جانبه أعقب اللقاء جلسة مباحثات بين الجانبين تناولت بحث تطورات الأوضاع الراهنة وانعكاساتها على الساحة الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكري.

المصدر: RT

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على العراق يبدي رغبته في زيادة التعاون العسكري مع مصر ويشيد بـ"دور الجيش المصري في المنطقة"

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
11584

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager