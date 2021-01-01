شوربة وسلطة وطاجن.. 4 وصفات مختلفة لـ طريقة عمل القرع الحادق



طريقة عمل القرع طريقة عمل القرع

يعتبر القرع من الأطعمة التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها وبالأخص في فصل الشتاء، لذا قدمت الشيف سارة عبد السلام مجموعة من الوصفات المتنوعة و المختلفة لـ طريقة عمل القرع الحادق.



طاجن قرع عسل باللحم والحمص

كيلو لحم مكعبات

بصلة مفرومة

٢ فص ثوم مفروم



٢ كوب طماطم مفرومة

½ كيلو قرع عسل مكعبات

٢ كوب حمص مسلوق

٢ كوب فاصوليا قطع

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٢ حبة بطاطس مكعباتزيت زيتونملح وفلفل أسودمرقة أو ماء ساخنطريقة التحضيرتشوح مكعبات اللحم حتى تتكرمل في زيت الزيتون وتتبل بالملح والفلفل الأسود. يضاف البصل ويترك ليتكرمل مع اللحم. يضاف الثوم والبطاطس والحمص والفاصوليا وتشوح المكونات سريعًا. تضاف الطماطم وتقلب مع المكونات ومن ثم يضاف القرع. يسقى الخليط بالماء أو المرقة ويترك مغطى على النار المرتفعة حتى يغلي. ينقل الخليط لطاجن أو طبق بايركس وينقل ليتم نضجه في الفرن. يطهى الطبق في فرن ساخن على درجة حرارة ٢٢٠ حتى يتم النضج. من الممكن إضافة الماء الساخن أو تغطية الطاجن بالورق الفويل في حالة الحاجة.يقدم الطبق ساخن مع الأرز الأبيض أو الفريك أو الكسكسي.اقرأ إيضا..فوائد صحية مذهلة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول القرع العسلي ؟شوربة القرعكيلو قرع مكعبات صغيرةكوب كزبرة مفرومة٥ فص ثومبصله مفرومة½ ١ لتر مرقهكوب حليبكوب كريمةملعقة صغيرة بابريكاملعقة صغيرة قرفة½ ملعقة صغيرة كبابة صينيملعقة صغيرة بصل بودرملعقة صغيرة ثوم بودررشة جوزة الطيبرشة قرنفلملح وفلفل أسودزبدهطريقة التحضيرتسخن الزيده ويشوح بها البصل مع الكزبره المفرومة. يضاف الثوم ويشوح سريعًا ومن ثم يضاف القرع تضاف كل التوابل ويقلب الخليط ومن ثم تضاف المرقه. يترك القرع ليغلي وينضج تمامًا. في نهاية النضج يضاف الحليب ويترك الخليط ليغلي مرة أخرى. ترفع الشوربة من على النار وتضرب بالهاند بليندر أو في الخلاط حتى تنعم تمامًا. ترفع الشوربة مره أخرى على النار وتضاف الكريمة. تترك الشوربة لتسخن بدون أن تغلي ومن ثم تقدم.اقرأ إيضا..أسهل طريقة لعمل باوند كيك القرع‎مكرونة الدجاج بصوص القرع‎٤٠٠ جم مكرونة فارفيللي نصف سلق‎٣ صدور دجاج‎ ٢ كوب قرع بيوريه‎ ملعقة كبيرة ثوم مفروم‎ ٢ فلفل ألوان مفروم‎ نصف كوب أعواد بقدونس مفرومة‎ ٢ كوب كريمة‎ ماء سلق المكرونة‎ جوزة الطيب‎ ملعقة صغيرة بابريكا‎ ملعقة صغيرة ثوم باودر‎ ملعقة صغيرة بصل باودر‎ ملح وفلفل أسود‎ زبدةطريقة التحضير:لعمل الصوص يشوح الثوم في الزبدة سريعًا. تضاف الكريمة والقرع البيوريه وتقلب المكونات. تضاف التوابل ويضاف البقدونس ويترك الخليط ليغلي سريعًا. يرفع الصوص من على النار ويضرب بالهاند بليندر أو في الخلاط حتى ينعم تمامًا. يرد الصوص على نار هادئة وتضاف المكرونة. يخفف الصوص بماء سلق المكرونة في حالة الحاجة. تترك المكرونة على نار هادئة مع الصوص حتى يتم النضج.تتبل صدور الدجاج بالملح والفلفل وجوزة الطيب واشوح في الزبدة حتى تنضج. ترفع من على النار وتترك لتهدأ من الحرارة.تنقل المكرونة لطبق التقديم وتقطع صدور الدجاج لشرائح رفيعة ترص على وجهها.يقدم الطبق مع الجبن البارميزان.سلطة قرع عسل½ كيلو قرع مكعبات مشوي٢ كوب طماطم مكعبات٢ كوب خيار مكعباتكوب جزر مكعباتكوب حبوب رمانكوب أوراق بقدونسجبنة فيتالعمل الدريسينج¼ كوب زيت زيتون¼ كوب عصير ليمون¼ كوب دبس رمانملعقة صغيرة جنزبيل مطحونملح وفلفل أسودطريقة التحضيرترص الخضروات حسب الرغبة في طبق التقديم.تخلط كل مكونات الدريسينج في برطمان وترج جيدًا حتى تتجانس ويصب الدريسينج على وجه السلطة قبل التقديم مباشرة.