8 قواعد بسيطة وفعالة للوقاية من مرض السكري



مرض السكري مرض السكري

يعتبر مرض السكري من أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا في جميع أنحاء العالم.



كل عام، يؤثر على الملايين من الناس بسبب الخيارات الجينية وسوء نمط الحياة والنظام الغذائي.



يرتبط مرض السكري بالعديد من الأمراض الأخرى مثل أمراض القلب ومشاكل الفم والزهايمر والفشل الكلوي. ومع ذلك.

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يمكن الوقاية من خطر الإصابة بمرض السكري من خلال نصائح صحية بسيطة وفعالة للوقاية يقدمها "موقع بولد سكاى الهندى".1. المشي السريعيقترح الخبراء أن المشي لمدة 15 دقيقة بعد كل وجبة فعال في خفض مستوى السكر في الدم طوال اليوم.يحفز المشي إفراز الأنسولين من البنكرياس. عندما يتم إفراز كمية كافية من الأنسولين في الدم ، يقل خطر الإصابة بالسكري تلقائيًا. يمكنك أيضًا تجنب المصاعد وصعود السلالم أو اصطحاب الكلب في نزهة على الأقدام.2. ممارسة منتظمة للرياضةأظهرت الدراسات أن ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا أو 4 مرات في الأسبوع يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 80 في المائة.يساعد التمرين المنتظم على زيادة عدد مستقبلات الأنسولين التي تسمح للجسم باستخدام هرمون الأنسولين بشكل أكثر كفاءة.3. إنقاص الوزنالأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن لديهم فرصة أكبر للإصابة بمرض السكري مقارنة بالأشخاص العاديين. ينتج مرض السكري بشكل رئيسي عن نمط الحياة السيء. يمكن أن تؤدي عادات الأكل الخاطئة وعدم كفاية التمارين الرياضية إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري. تجعل السمنة الأنسولين غير فعال لنقل الجلوكوز في الدم إلى الخلايا للحصول على الطاقة.4. شرب شاي الأعشابيحتوي شاي الأعشاب على العديد من المركبات النشطة بيولوجيًا مثل الفينولات والفلافونويد والقلويدات التي لها تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة لمرض السكر. تساعد هذه المشروبات التقليدية بكفاءة في التحكم في نسبة السكر في الدم وبالتالي تمنع مخاطر الإصابة بالسكري. بعض الأمثلة على شاي الأعشاب تشمل شاي القرفة والشاي الأخضر5. تجنب الإجهاديمكن أن تؤدي المستويات العالية من التوتر إلى تفاقم مرض السكري. يقلل الإجهاد من إفراز الأنسولين من البنكرياس مما يؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم. يزيد الإجهاد أيضًا من إنتاج الهرمونات المتعاطفة التي ترفع مستويات الجلوكوز والكورتيزول. تجنب الإجهاد عن طريق أداء تمارين وتجنب خطر الإصابة بهذا المرض المزمن.6. تناول الأطعمة الغنية بالأليافتمدك الأطعمة الغنية بالألياف مثل الشوفان بالشبع وتجعلك ممتلئًا لفترة أطول. إنها تبطئ عملية امتصاص الجسم للجلوكوز وتمنع ارتفاعها المفاجئ. تمتلئ الأطعمة الغنية بالألياف أيضًا بالعديد من العناصر الغذائية الأخرى مثل مضادات الأكسدة.7. السيطرة على الرغبة الشديدة في تناول السكرمن الصعب مقاومة الرغبة الشديدة في تناول السكر. ومع ذلك، يمكن للمرء أن يفعل ذلك بطرق أخرى. استبدل الحلوى السكرية بالفواكه الحلوة مثل المانجو والموز أو الفواكه الجافة مثل التمر والمشمش والزبيب والخوخ. إنها تساعد بشكل كبير في تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر وإرضاء أسنانك الحلوة. كما أنها صحية وتساعدك في الحفاظ على مستوى الجلوكوز الطبيعي.8. تناول أطعمة غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنيةالأطعمة مثل السلمون والتونة والماكريل وبذور اليقطين والجوز والتوت غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية. أظهرت دراسة تأثيرها المفيد على الاعتلال العصبي السكري وكذلك في الحفاظ على وظائف الكلى لدى مرضى السكري.