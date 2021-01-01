طريقة عمل فطير الطاسة الحلو



فطير الطاسة الحلو فطير الطاسة الحلو

يفضل الكثير من الأشخاص تناول فطير الطاسة، لذلك تقدم الشيف توتا مراد طريقة تحضير فطير الطاسة بالشيكولاتة بأسهل طريقة.



وقالت "مراد" خلال برنامج «سفرة وطبلية» على قناة "صدى البلد":



المقادير



25 جرام زبدة

50 جرام شيكولاتة

250 مللي ماء

طريقة تحضير فطير الطاسة بالشوكولاتة:



ندهن ورق الجلاش بالزبدة، مع إضافة كمية شيكولاتة وموز»، وتسخن الطاسة على النار ويوضع فيها فطير، الشيكولاته والموز ويتم التسوية.



طريقة تحضير فطير القشطة



تقدم لكِ طريقة عمل الفطير بالقشطة للشيف نجلاء الشرشابي



مقادير فطير بالقشطة

دقيق للعجن

ملح

1 ملعقة كبيرة سكر

نصف كوب لبن

1 كوب قشطة

نصف كوب سمنة



طريقة تحضير فطير بالقشطة

* تخلط القشطة مع السمنة واللبن

* يضاف الدقيق والملح والسكر ويقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة



* تغطى العجينة وتترك لترتاح



* تقطع كرات وسط وتفرد بالنشابة



* توضع في طاسة على النار



* تقلب على الوجه الآخر وتقدم عند النضج

فوائد الموز لعمل فطير الطاسة

ووفقًا لما قدمه موقع "southlandssun" إليكم ابرز فوائد الموز الأسود على الصحة...



- انخفاض ضغط الدم والوقاية من السكتات الدماغية والنوبات القلبية، يحدث هذا بسبب انخفاض كميات الصوديوم وارتفاع مستويات البوتاسيوم.



- زيادة الطاقة - موزتان ناضجتان كثيفان السعرات الحرارية يعملان على تعزيز الطاقة لعدة ساعات ، حيث أنهما غنيان بالكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن منخفضة نسبة السكر في الدم، يساعد البوتاسيوم في زيادة القدرة على التحمل عن طريق منع تقلصات العضلات.



- التخفيف من الحموضة - الموز الناضج هو "مضاد للحموضة" ، فأن نسيجها الناعم يبطن جدران المعدة ويحميه من الأحماض الضارة والتهيج.



- المزاج المكتئب - المستويات العالية من التربتوفان الموجودة في الموز الناضج ، تعزز مستويات السيروتونين ، مما يحسن المزاج.



- القلق / التهيج / الدورة الشهرية - الموز الأسود غني بفيتامينات ب يساعد على تهدئة الأعصاب.



