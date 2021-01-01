دون جوع.. 3 ريجيمات لإنقاص الوزن في الشتاء



إنقاص الوزن في الشتاء إنقاص الوزن في الشتاء

مع برودة الطقس والحاجة إلى تناول المزيد من السعرات الحرارية لتمنحك الطاقة إليك 3 ريجيمات صحية ومتوازنة لإنقاص الوزن ومنحك الطاقة في الوقت نفسه إليك 3 أنظمة ريجيم، اختاري منها ما يناسبك يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.



الريجيم الأول:

الإفطار 8 صباحًا

بيضة مسلوقة +قطعة جبن قريش +1 توست سن



سناك بعد الفطار بـ3 ساعات

كوب شاي بحليب خالي الدسم +2 شريحة بسكويت شوفان

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الغذاء3 ملاعق أرز + طبق كوسة مطهوة على البخار + شريحتان من فيليه الدجاج المشويأو3 ملاعق مكرونة + 4 أصابع كفتة مشويةأو3 ملاعق أرز+ 3 شرائح فيليه سمك مشويبين الغداء والعشاءثمرة فاكهة + كوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفةالعشاء:ثمرة فاكهة أو كوب زبادى خالى الدسمريجيم الكيتو في أسبوعوجبة الإفطار: اختر وجبة إفطار كيتو واحدة لتناولها كل يومطبق من بيض المخفوق وكوب من القهوةوجبة الغداء:يفضل تناول البروتين من أسماك ولحوم وفيليه الدجاج بدون دهون مع الخضراوات السوتيه.وجبة العشاء:يفضل تناول البيض، والجبن قليل الدسم بشكل يومي.الريجيم الثالث:الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا.كوب شاي بحليب خالي الدسم + بيضة مسلوقة + توست سنالغداء من 12 إلى الساعة 4 عصرا2 قطعة من فيليه سمك مشويأو 2 شريحة لحم مشويأو فيليه مشوي+ 3 ملاعق أرزأو 3 ملاعق مكرونة+ سلطةبعد الغداء بساعتينكوب من بذور الكتانالعشاء.. قبل النوم بساعتينثمرة فاكهة