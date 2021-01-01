دون جوع.. 3 ريجيمات لإنقاص الوزن في الشتاء

إنقاص الوزن في الشتاء
مع برودة الطقس والحاجة إلى تناول المزيد من السعرات الحرارية لتمنحك الطاقة إليك 3 ريجيمات صحية ومتوازنة لإنقاص الوزن ومنحك الطاقة في الوقت نفسه إليك 3 أنظمة ريجيم، اختاري منها ما يناسبك يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.
الريجيم الأول:
الإفطار 8 صباحًا
بيضة مسلوقة +قطعة جبن قريش +1 توست سن
سناك بعد الفطار بـ3 ساعات
كوب شاي بحليب خالي الدسم +2 شريحة بسكويت شوفان
الغذاء
3 ملاعق أرز + طبق كوسة مطهوة على البخار + شريحتان من فيليه الدجاج المشوي
أو
3 ملاعق مكرونة + 4 أصابع كفتة مشوية
أو
3 ملاعق أرز+ 3 شرائح فيليه سمك مشوي
بين الغداء والعشاء
ثمرة فاكهة + كوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفة
العشاء:
ثمرة فاكهة أو كوب زبادى خالى الدسم
ريجيم الكيتو في أسبوع
وجبة الإفطار: اختر وجبة إفطار كيتو واحدة لتناولها كل يوم
طبق من بيض المخفوق وكوب من القهوة
وجبة الغداء:
يفضل تناول البروتين من أسماك ولحوم وفيليه الدجاج بدون دهون مع الخضراوات السوتيه.
وجبة العشاء:
يفضل تناول البيض، والجبن قليل الدسم بشكل يومي.
الريجيم الثالث:
الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا.
كوب شاي بحليب خالي الدسم + بيضة مسلوقة + توست سن
الغداء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
2 قطعة من فيليه سمك مشوي
أو 2 شريحة لحم مشوي
أو فيليه مشوي
+ 3 ملاعق أرز
أو 3 ملاعق مكرونة
+ سلطة
بعد الغداء بساعتين
كوب من بذور الكتان
العشاء.. قبل النوم بساعتين
ثمرة فاكهة
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