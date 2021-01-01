دون جوع.. 3 ريجيمات لإنقاص الوزن في الشتاء

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إنقاص الوزن في الشتاء

مع برودة الطقس والحاجة إلى تناول المزيد من السعرات الحرارية لتمنحك الطاقة إليك 3 ريجيمات صحية ومتوازنة لإنقاص الوزن ومنحك الطاقة في الوقت نفسه إليك 3 أنظمة ريجيم، اختاري منها ما يناسبك يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.

الريجيم الأول:
الإفطار 8 صباحًا
بيضة مسلوقة +قطعة جبن قريش +1 توست سن

سناك بعد الفطار بـ3 ساعات
كوب شاي بحليب خالي الدسم +2 شريحة بسكويت شوفان

الغذاء
3 ملاعق أرز + طبق كوسة مطهوة على البخار + شريحتان من فيليه الدجاج المشوي

أو
3 ملاعق مكرونة + 4 أصابع كفتة مشوية

أو
3 ملاعق أرز+ 3 شرائح فيليه سمك مشوي

بين الغداء والعشاء
ثمرة فاكهة + كوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفة
العشاء:
ثمرة فاكهة أو كوب زبادى خالى الدسم

ريجيم الكيتو في أسبوع
وجبة الإفطار: اختر وجبة إفطار كيتو واحدة لتناولها كل يوم

طبق من بيض المخفوق وكوب من القهوة

وجبة الغداء:
يفضل تناول البروتين من أسماك ولحوم وفيليه الدجاج بدون دهون مع الخضراوات السوتيه.

وجبة العشاء:
يفضل تناول البيض، والجبن قليل الدسم بشكل يومي.

الريجيم الثالث:
الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا.

كوب شاي بحليب خالي الدسم + بيضة مسلوقة + توست سن

الغداء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
2 قطعة من فيليه سمك مشوي
أو 2 شريحة لحم مشوي
أو فيليه مشوي
+ 3 ملاعق أرز
أو 3 ملاعق مكرونة
+ سلطة

بعد الغداء بساعتين
كوب من بذور الكتان

العشاء.. قبل النوم بساعتين
ثمرة فاكهة

المصدر: موقع "بولد سكاي" الهندي

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