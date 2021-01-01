اكتشف أعراض سرطان الجلد وأكثر الأنواع انتشارا



سرطان الجلد سرطان الجلد

يصاب الكثير من الأشخاص فى الآونة الأخيرة بسرطان الجلد ويرجع ذلك لعدد من الأسباب أبرزها التاريخ العائلة والتعرض المباشر لفترة طويلة للشمس لأصحاب البشرة الحساسة، لذلك نكشف عن أكثر أنواع سرطان الجلد انتشار وأبرز أعراض سرطان الجلد.



أنواع سرطان الجلد



هناك أربعة أنواع من سرطان الجلد. تعرف على المزيد حول كل نوع من سرطان الجلد

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انتشار سرطان الجلد السطحيهذا هو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الجلد ، وغالبًا ما يظهر على الجذع أو الأطراف. تميل الخلايا إلى النمو ببطء في البداية قبل أن تنتشر عبر سطح الجلد.سرطان الجلد العقديهذا هو النوع الثاني الأكثر شيوعًا من سرطان الجلد الذي يظهر على الجذع أو الرأس أو الرقبة. يميل إلى النمو بشكل أسرع من الأنواع الأخرى ، وقد يظهر بلون ضارب إلى الحمرة أو أزرق داكن.سرطان الجلد العقدي هو أيضًا النوع الأكثر انتشار بين كبار السنهذا أقل شيوعًا ويميل إلى التطور عند كبار السن ، خاصة في أجزاء الجسم التي تعرضت لأشعة الشمس بشكل مفرط على مدار عدة سنوات ، مثل الوجه.يبدأ على شكل نمش ، والذي يبدو وكأنه بقعة على الجلد. وعادة ما ينمو ببطء ويكون أقل خطورة من الأنواع الأخرى من سرطان الجلد.الورم الميلانيني اللاصقهو نوع نادر من سرطان الجلد. يظهر على راحتي اليدين أو باطن القدمين أو تحت الأظافر.نظرًا لأن الأشخاص ذوي البشرة الداكنة لا يصابون عادةً بأنواع أخرى من الورم الميلانيني ، فإن هذه الأنواع تميل إلى أن تكون النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الجلد لدى الأشخاص ذوي البشرة الداكنة.عوامل الخطرالبحث في الأسباب الدقيقة لسرطان الجلد مستمر.ومع ذلك ، يعرف العلماء أن الأشخاص الذين يعانون من أنواع معينة من الجلد أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد.قد تساهم العوامل التالية أيضًا في زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد:كثافة عالية من النمش أو الميل إلى النمش بعد التعرض لأشعة الشمسعدد كبير من الشاماتخمسة أو أكثر من الشامات غير النمطيةوجود النمش السفعي ، المعروف أيضًا باسم بقع الكبد أو البقع العمريةالوحمات الصباغية الخلقية العملاقة ، وهي نوع من الوحمات البنيةبشرة شاحبة لا تسمر بسهولة وتميل إلى الحرقعيون فاتحةشعر أحمر أو فاتحالتعرض لأشعة الشمس بشكل كبير ، خاصة إذا تسبب في ظهور تقرحات حروق الشمس ، وإذا كان التعرض للشمس متقطعًا وليس منتظمًاكبار السنتاريخ عائلي أو شخصي من سرطان الجلدعملية زرع عضو سابقةمن بين عوامل الخطر هذه ، لا يمكن تجنب سوى التعرض للشمس وحروق الشمس. تجنب التعرض المفرط للشمس والوقاية من حروق الشمس يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الجلد. تعتبر أسرة التسمير أيضًا مصدرًا للأشعة فوق البنفسجية الضارة.كيفية التميز بين سرطان الجلد والنمشالقدرة على التمييز بين الشامات الطبيعية أو النمش وتلك التي تشير إلى سرطان الجلد يمكن أن تدعم التشخيص المبكر.انتشار سرطان الجلد السطحيسرطان الجلد العقديالورم الميلانيني اللاصقتغيرات الجلد بسبب السرطانالخلد الطبيعيالأعراضقد يكون من الصعب اكتشاف سرطان الجلد في مراحله المبكرة. من المهم فحص الجلد بحثًا عن أي علامات تغيير.تعد التغيرات في مظهر الجلد من المؤشرات الحيوية لسرطان الجلد. يستخدمها الأطباء في عملية التشخيص.تقدم مؤسسة أبحاث الميلانوما صورًا للأورام الميلانينية والشامات الطبيعية لمساعدة الشخص على تعلم كيفية معرفة الفرق.أعراض سرطان الجلدكما يسردون بعض الأعراض التي يجب أن تدفع الشخص لزيارة الطبيب ، بما في ذلك:أي تغيرات في الجلد ، مثل ظهور بقعة جديدة أو شامة أو تغيير في لون أو شكل أو حجم بقعة أو شامة موجودةقرحة في الجلد لا تلتئمبقعة أو قرحة تصبح مؤلمة أو حكة أو مؤلمةبقعة أو قرحة تبدأ بالنزيفبقعة أو كتلة تبدو لامعة أو شمعية أو ناعمة أو شاحبةكتلة حمراء صلبة تنزف أو تبدو متقرحة أو قشريةبقعة حمراء مسطحة خشنة أو جافة أو متقشرةفحص ABCDEيعد فحص ABCDE للشامات طريقة مهمة للكشف عن الآفات السرطانية المحتملة. يصف خمس خصائص بسيطة للتحقق منها في الشامة والتي يمكن أن تساعد الشخص على تأكيد أو استبعاد سرطان الجلد:غير متماثل: تميل الشامات غير السرطانية إلى أن تكون مستديرة ومتناظرة ، في حين أن جانبًا واحدًا من الشامة السرطانية من المرجح أن يبدو مختلفًا عن الجانب الآخر.الحدود: من المحتمل أن تكون غير منتظمة وليست ناعمة وقد تبدو خشنة أو محززة أو غير واضحة.اللون: تميل الأورام الميلانينية إلى احتواء ظلال وألوان غير متساوية ، بما في ذلك الأسود والبني والتان. قد تحتوي حتى على تصبغ أبيض أو أزرق.القطر: يمكن أن يتسبب الورم الميلاني في تغيير حجم الشامة. على سبيل المثال ، إذا أصبح قطر الخلد أكبر من ربع البوصة ، فقد يكون سرطانيًا.التطور: التغيير في مظهر الشامة على مدى أسابيع أو شهور يمكن أن يكون علامة على الإصابة بسرطان الجلد.