طريقة لإزالة الجير من الأسنان.. أفكار متنوعة أبرزها الملح وزيت الزيتون



طريقة لإزالة الجير من الأسنان طريقة لإزالة الجير من الأسنان

ينصح الأطباء باتباع طريقة لإزالة الجير من الأسنان بشكل دورى، حيث يساعد ذلك على حماية الأسنان من التعرض للتلف السريع والتسوس.



ويساعد النجاح في اختيار طريقة لإزالة الجير من الأسنان مناسبة لحالة الفم في حماية اللثة لأن الجير يترسب فوق خط اللثة وهو يحتوي على بكتيريا ضارة يمكن أن تهيج اللثة وتتلفها.



وتوجد أكثر من طريقة لازالة الجير من الأسنان منها ما يمكن تطبيقه في المنزل ومنها ما يستلزم زيارة الطبيب، وفي الأساس يجب التوجه لطبيب الأسنان بشكل دوري لعلاج أي مشكلة بشكل مبكر.

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طريقة إزالة جير الأسنان في المنزللا تحقق طريقة إزالة جير الأسنان في المنزل نتائج قوية دائما ففي الكثير من الأحيان يكون التنظيف لدى الطبيب هو الحل الأمثل خاصة فى الحالات التي مر عليها فترة كبيرة.وتكن طريقة إزالة جير الأسنان في المنزل إذا كانت الحالة في بدايتها أو خفيفة ومن الطرق المتبعة في ذلك:-استخدم الفرشاة بانتظام مرتين في اليوم لمدة دقيقتين في كل مرة، لن يزيل المقشر لمدة 30 ثانية مرتين يوميًا البلاك أو يمنع الجير.-استخدم فرشاة بها شعيرات ناعمة صغيرة بما يكفي لتناسب الفم، تأكد من تضمين الأسطح التي يصعب الوصول إليها خلف أسنانك وعلى الأضراس الخلفية.- تشير بعض الأبحاث إلى أن فرش الأسنان الإلكترونية أو التي تعمل بالطاقة قد تتخلص من البلاك بشكل أفضل من النماذج اليدوية.- للتحكم في الجير بشكل فعال اختر معجون أسنان يحتوي على الفلورايد يساعد الفلوريد في إصلاح تلف المينا كما بعض المنتجات على مادة تسمى التريكلوسان تحارب البكتيريا الموجودة في البلاك.- الخيط مهم جدا بغض النظر عن مدى جودة استخدامك لفرشاة الأسنان، فإن خيط تنظيف الأسنان هو الطريقة الوحيدة لإزالة البلاك بين أسنانك وإبقاء الجير بعيدًا عن هذه المناطق التي يصعب الوصول إليها.- استخدم غسول الفم المطهر يوميًا للمساعدة في قتل البكتيريا المسببة للبلاك.- تتكاثر البكتيريا الموجودة في فمك على الأطعمة السكرية والنشوية عندما تتناول تلك الأطعمة تنتج أحماض ضارة، حاول تقليل كمية الأطعمة السكرية التي تتناولها.- اغسل أسنانك بعد الطعام حتى الوجبات الخفيفة واشرب الكثير من الماء.إزالة جير الأسنان بالملحمن أشهر الطرق الطبيعية المعروفة في الطب التقليدي هي إزالة جير الأسنان بالملح، حيث يتم خلط الملح مع معجون الأسنان وملعقة صغيرة صودا خبز جيدا ووضعهما على فرشاة الأسنان وغسل الفكين جيدا بهما ثم شطف الفم بالماء الفاتر.كيف أزيل الجير من أسناني في البيتكيف أزيل الجير من أسناني في البيت تساؤل يدور في أذهان الكثير منها ويمكن الحصول على إجابة مثالية عليه بعد فحص حالة الفم جيدا لمعرفة واختيار الطريقة المناسبة لكل حالة، وتوجد عدة طرق لإزالة الجير من الأسنان في البيت منها ما هو طبيعي ومنها باستخدام الأجهزة التقنية كالفرشاة الإلكترونية.جهاز تنظيف الأسنان من الجير في المنزليجب قراءة تعليمات جهاز تنظيف الأسنان من الجير في المنزل جيدا قبل استخدامه لتجنب حدوث أى مشاكل في الأسنان واللثة ومن أشهر هذه الأجهزة التي يمكن الاستعانة بها جهاز التبييض بالماء كما يمكن الاستعانة بشريط الأسنان ثلاثي الأبعاد.ويجب عدم استخدام جهاز تنظيف الأسنان من الجير في المنزل بشكل مكثف حيث يعرض الفم والأسنان لمشاكل صحية عديدة، ويجب الاستعانة بطبيب الاسنان قبل اتخاذ قرار العلاج به.إزالة الجير من الأسنان بطرق طبيعيةيمكن إزالة الجير من الاسنان بطرق طبيعية سهلة جدا أبرزها الأطعمة المحتوية على فيتامين سي مثل الطماطم والفراولة لأن لها خصائص مضادة للميكروبات وتعمل عن طريق إزالة البكتيريا من الفم وبالتالي منع تراكم الجير، اعصري الطماطم أو الفراولة يدويا بدون إضافة ماء وضعيها على أسنانك واتركيها لمدة 5 دقائق ثم اغسليها.. كرري هذه الطريقة مرتين في الأسبوع حتى تلاحظي الفرق.إزالة جير الأسنان بزيت الزيتونيمكن إزالة جير الأسنان بزيت الزيتون البكر الممتاز لتبييض الأسنان قبل الفرشاة أو بعدها من خلال وضع زيت الزيتون إما على فرشاة أسنانك أو قطعة قماش، وسوف يقاوم المواد الكيميائية والبقع على أسنانك التي ربما فاتها معجون الأسنان.ومع ذلك، إذا كنت ترغب في ضمان نتائج افضل قم باستخدام إجراء يسمى سحب الزيت قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة، وعلى الرغم من أنه قد يكون أكثر إرهاقًا واستهلاكًا للوقت في البداية إلا أنه يزيل البقع بلطف وفعالية ويبيض الأسنان ويجعلها أكثر مقاومة لتراكم أي بقع محتملة في المستقبل، ويحسن صحة الفم والجسم.إزالة جير الأسنان بالخليمكن إزالة جير الأسنان بالخل لأن له خصائص مضادة للبكتيريا والتي يمكن أن تساعد في إزالة البلاك والجير ومنع تراكمها، ويعزز حمض الخليك الموجود في الخل الأبيض إزالة المعادن من مينا الأسنان، تحضير محلول الخل الأبيض واستخدامه كغسول للفم بانتظام.خذ نصف كوب من الماء وأضف إليه ملعقتين صغيرتين من الخل الأبيض ونصف ملعقة صغيرة من الملح، حركه جيدًا واستخدمه مرتين يوميًا لشطف الفم.