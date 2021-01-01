شوبير يكشف سر إخفاء الأهلي إصابة ديانج بفيروس كورونا



أليو ديانج أليو ديانج

كشف الإعلامي أحمد شوبير سر عدم إعلان الأهلي إصابة أليو ديانج لاعب وسط الفريق بفيروس كورونا، خلال الأيام الماضية.



كانت مسحة الكاف أمس، الأربعاء، أثبتت إصابة أليو ديانج ووليد سليمان وصالح جمعة من الأهلي بفيروس كورونا، وأوباما وعبد الله جمعة ومحمود حمدي الونش من الزمالك.



وقال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية:" لاعبو الأهلي والزمالك يخضعون لمسحة كل 48 ساعة، للإطمئنان على عدم إصابتهم بفيروس كورونا".

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وتابع شوبير، مسحة الأهلي الأخيرة التي خضع لها اللاعبون قبل مسحة الكاف، أظهرت وجود شك في إصابة ديانج بفيروس كورونا، وبالفعل تم عزل اللاعب، والتكتم على الخبر، لحين التأكد من إصابته".ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، غدا، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ التي سيلتقي فيها الأهلي مع الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية بعد اكتساح الوداد بخمسة أهداف مقابل هدف في الدور نصف النهائي، بينما صعد الزمالك على حساب الرجاء البيضاوي.وستقام مباراة الأهلي والزمالك بدون حضور الجماهير، حسبماأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" والاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بدوري أبطال أفريقيا على مر التاريخ برصيد 9 ألقاب، ويحل الزمالك ثانيا بـ 5 ألقاب، بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.قائمة الأهلي المتوقعة للنهائي الأفريقي:حراسة المرمى:محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول - محمود وحيد.خط الوسط: عمرو السولية - - أفشة - حمدي فتحي - حسين الشحات - أحمد الشيخ.خط الهجوم: جيرالدو - بادجي - كهربا - مروان محسن.ومن المقرر أن يتم الإعلان عن قائمتي الأهلي والزمالك الرسمية، خلال الساعات المقبلة.