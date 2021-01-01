بالفيديو سيراميكا كليوباترا يعلن اختفاء ميدو جابر في ظروف غامضة



ميدو جابر ميدو جابر

أعلن معتز البطاوي المشرف العام على الكرة في فريق سيراميكا كليوباترا اختفاء الوافد الجديد على الفريق ميدو جابر في ظروف غامضة.



وتحدث المشرف العام على الكرة في سيراميكا لقناة "صدى البلد" قائلا: "كنا نخوض المران اليوم في المعسكر المغلق الذي بدأناه في أحد فنادق القوات المسلحة في التجمع الخامس".



وواصل "ميدو تفاجأ بعدم عمل الكارت الخاص بغرفته وذهب عامل لتنشيط الكارت فوجئنا بأن مسؤول الاستقبال طلب اللاعب بنفسه وهذا ليس طبيعيا، واضطر ميدو للذهاب للاستقبال لتنشيط الكارت".

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