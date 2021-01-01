تدمر الصحة.. 7 أجزاء في الجسم ننظفها بشكل خاطئ



نظافة الجسم نظافة الجسم

تلعب نظافة الجسم دور كبير في الحفاظ على الصحة والنشاط ولكن احيانا ننظف بعض اجزاء الجسم بشكل خاطئ قد يكون أكثر ضررا مثل داخل الأذن والوجه والظهر.



قدم موقع Bright Side أفضل الطرق التي تساعد في تنظيف الأماكن الصغيرة والمتجه للداخل في الجسم بأمان والأجزاء الاخرى التى ننظفها بشكل خاطئ.

طرقًا لتنظيف أجزاء من جسمك بالطريقة الصحيحة ، لقرائنا فقط. في النهاية ، ستجد طريقة إضافية للتنظيف بأمان إذا كان لديك ثقوب في الجسم.



1. السرة

يتجاهل معظمنا عمومًا نظافة السرة أو ينظفها بطريقة خاطئة، ومن المفترض أن يتم تنظيفها مرة واحدة في الأسبوع وبطريقة محددة. اغمس قطعة قطن في بعض الكحول المحمر واستخدمها لتنظيف الدواخل وكرر حتى تخرج المسحة نظيفة ثم أتبع ذلك بقطعة قماش جديدة للتخلص من الكحول المحمر ولا تستخدم غسول الجسم.

قد يعجبك أيضا...

2. الآذانهذا بدون قول ولكن استخدام أظافرك أو أي شيء مدبب آخر لتنظيف شمع أذنك هو أمر غير مقبول على الإطلاق. بدلًا من ذلك ، ضعي بضع قطرات من زيت الأطفال أو الجلسرين لتليين الشمع . بعد يوم أو يومين ، اسكب الماء الدافئ برفق باستخدام قطارة أو حقنة مطاطية. أدر رأسك إلى الجانب الآخر لإخراج الماء. امسحها بمنشفة وكرر العملية حسب الضرورة. يمكنك أيضًا استخدام مسحة لتنظيف المنطقة الخارجية من أذنك.3. اللسانوفقًا للخبراء ، فإن كشط لسانك هو الطريقة الأكثر فعالية لتنظيفه. يحتاج لسانك إلى التنظيف بنفس معدل تنظيف أسنانك. ضع مكشطة في الجزء الخلفي من لسانك وادفعها للأمام ببطء مع قليل من الضغط. إذا كنت تشعر بالرغبة في التقيؤ ، فتجنبه عن طريق تعديل موضع مكشطة اللسان كلما دعت الحاجة.4. الأكواعلتجنب تراكم خلايا الجلد الميتة التي تؤدي إلى تغميق الكوع ، يُنصح بتقشيرها مرة أو مرتين في الأسبوع. يمكنك استخدام مقشر منزلي الصنع أو شراء واحدة من المتجر ولكن المفتاح هنا هو الفرك بحركة دائرية برفق. الضغط المفرط سيجعل الأمر أسوأ.5. فروة الرأسيمكن أن يحدث تراكم فروة الرأس بسبب الخلايا الميتة أو حتى الإفراط في استخدام منتجات الشعر. لتنظيفه ، اشطف شعرك تمامًا قبل استخدام الشامبو. ثم اخلطي الماء مع الشامبو وضعيه على منطقة فروة رأسك. إذا كنت تستخدمين البلسم ، ضعيه على أطراف الشعر فقط.6. الوجهالصابون والغسولات الرغوية تجعل بشرتك جافة ، لذا تجنبها.استخدم منظفًا معتدلًا مع الماء الفاتر لغسل وجهك واتركه على الوجه لمدة 60-90 ثانية قبل غسله.7. الظهريجب أن يكون غسل ظهرك أصعب شيء عندما يتعلق الأمر بتنظيف الجسم، للتأكد من أنك تقوم بذلك بالطريقة الصحيحة ، ابدأ بالفرشاة الجافة ، ثم انتقل إلى الفرك المعتاد باستخدام لوفة طويلة أو شريط تقشير