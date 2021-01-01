بعد مسحها بالأشعة السينية.. اكتشاف مفاجأة داخل مومياء مصرية قديمة



اكتشاف مفاجأة داخل مومياء مصرية قديمة اكتشاف مفاجأة داخل مومياء مصرية قديمة

مومياء مصرية زُينت بصور امرأة احتوت على مفاجأة، حيث كان جسد طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات فقط عندما ماتت.



تعلم العلماء المزيد عن الفتاة الغامضة ودفنها، وذلك بفضل عمليات المسح عالية الدقة و"الحزم الدقيقة" بالأشعة السينية التي استهدفت مناطق صغيرة جدًا في القطعة الأثرية السليمة.



أكدت فحوصات التصوير المقطعي الالكتروني (CT) لأسنان المومياء وعظم الفخذ عمر الفتاة، على الرغم من عدم ظهور أي علامات لصدمة في عظامها يمكن أن تشير إلى سبب وفاتها.

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أفاد العلماء في دراسة جديدة نُشرت على موقع "scince alert"K أن الأشعة السينية المستهدفة عالية الكثافة كشفت أيضًا عن جسم غامض تم وضعه على بطن الطفل.كانت عمليات المسح التي أجريت على المومياء منذ حوالي عقدين من الزمن منخفضة التباين ، وكان من الصعب رؤية العديد من التفاصيل، لكن بالنسبة للتحليل الجديد، أجرى الباحثون عمليات مسح جديدة بالأشعة المقطعية لتصور بنية المومياء بالكامل.ركزوا بعد ذلك على مناطق محددة باستخدام حيود الأشعة السينية، حيث يرتد شعاع شديد التركيز من الأشعة السينية عن الذرات في الهياكل البلورية ؛ تكشف الاختلافات في أنماط الحيود عن نوع المادة التي يتكون منها الكائن.هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام حيود الأشعة السينية على مومياء سليمة، كما قال مؤلف الدراسة الرئيسي ستيوارت ستوك ، أستاذ أبحاث الخلية وعلم الأحياء التطوري في كلية فينبرغ للطب في جامعة نورث وسترن في شيكاغو.المومياء ، المعروفة باسم "مومياء هوارة بورتريه رقم 4" ، موجودة في مجموعة متحف بلوك للفنون بجامعة نورث وسترن، تم التنقيب فيه بين عامي 1910 و 1911 من موقع حوارة المصري القديم ، ويعود تاريخه إلى حوالي القرن الأول الميلادي ، عندما كانت مصر تحت الحكم الروماني.قال ستوك لـ Live Science: "خلال العصر الروماني في مصر ، بدؤوا في صنع المومياوات مع اللوحات المرفقة بالسطح الأمامي".وأضاف: "تم تصوير عدة آلاف ، لكن معظم الصور أزيلت من المومياوات التي لدينا - ربما فقط 100 إلى 150 صورة لا تزال مثبتة على المومياء".على الرغم من أن الصورة على المومياء رقم 4 أظهرت امرأة بالغة ، فإن الحجم الصغير للمومياء يشير إلى خلاف ذلك - وأكدت عمليات المسح أن المومياء كانت طفلة ، لا تزال صغيرة جدًا بحيث لم تظهر أي من أسنانها الدائمة.يبلغ قياس جسدها 37 بوصة (937 ملم) من أعلى جمجمتها إلى باطن قدميها ، وأضافت الأغلفة 2 بوصة أخرى (50 ملم) ، وفقًا للدراسة.اكتشف الباحثون أيضًا 36 بنية تشبه الإبرة في الحالة - 11 حول الرأس والرقبة ، و 20 بالقرب من القدمين وخمسة عند الجذع. حدد حيود الأشعة السينية أن هذه كانت أسلاكًا أو دبابيس معدنية حديثة ربما تمت إضافتها لتثبيت القطعة الأثرية في وقت ما خلال القرن الماضي.واقترح ستوك أن أحد الاكتشافات المفاجئة كان طبقة غير منتظمة من الرواسب في أغلفة المومياء، وربما كان الطين قد استخدمه الكهنة الحاضرون لتأمين ضمادات المومياء.اكتشاف آخر محير كان جسمًا بيضاويًا صغيرًا يبلغ طوله حوالي 0.3 بوصة (7 مم) ، وجده الباحثون في لفائف المومياء فوق البطن ، وأطلقوا على الكائن اسم "التضمين F."أظهر حيود الأشعة السينية أنه مصنوع من الكالسيت - لكن ما هو؟ قال ستوك إن أحد الاحتمالات هو أنه يمكن أن تكون تميمة متضمنة لأن جسد الطفل تضرر أثناء التحنيط.بعد هذا الحادث المؤسف ، كان الكهنة غالبًا يضعون تميمة مثل الجعران على الجزء المتضرر من الجسم لحماية الشخص في الحياة الآخرة ، وكانت "النقطة" الكالسيت المكتشفة حديثًا في الحجم المناسب وفي الموضع المناسب لتكون وأوضح ستوك أن الجعران الواقي.ومع ذلك، فإن دقة التصوير المقطعي المحوسب لم تكن عالية بما يكفي لإظهار التفاصيل المنحوتة في الكائن ، لذلك من المستحيل تحديد ما يمكن أن يكون ، على حد قوله.قال ستوك: "في كل مرة تذهب فيها إلى دراسة مثل هذه ، تحصل على إجابات جيدة. ولكن بعد ذلك تطرح المزيد من الأسئلة".