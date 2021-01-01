الأرصاد تكشف حقيقة الغيوم السوداء على القاهرة والإسكندرية .. شاهد



الغيوم السوداء على القاهرة والإسكندرية الغيوم السوداء على القاهرة والإسكندرية

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية تعتبر فترة تقلبات جوية، خاصة فصل الخريف، معقبا: معظم الفصل كان يتميز بدرجات معتدلة ولكن مع نهايته انخفضت درجات الحرارة.



وأوضح أن السحب القوية والغامقة التى كانت متواجدة أمس، تدل على كمية المياه التي تحملها، معقبا: الفرق الكبير في درجات الحرارة ينشأ نوع من حالة عدم الاستقرار.



وأضاف "شاهين" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، علينا البدء في ارتداء الملابس الشتوية، معقبا: لن نندم على ارتداء الملابس الشتوية ولن يكون هناك تغيير في الملابس.

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وشدّدت على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية تدريجيا، معقبا: اليوم والغد ستكون حالة الأمطار أقل عن أمس، ستتراوح ما بين الخفيفة والمتوسطة.وأكمل: الأمطار ستستمر في شدتها على السواحل الشمالية خاصة إسكندرية كفر الشيخ بورسعيد وشمال سيناء، معقبا: باقي محافظات الجمهورية بعيدين تماما عن سقوط الأمطار.وفيما يخص نشاط الرياح، أوضح أنها ستكون مصحوبة دائما بالسحب الرعدية وانخفاض في درجات الحرارة، بالإضافة إلى الأمطار الغزيرة.وتابع: نتيجة عدم قدرة السحاب على تحويل ما يحمله من كميات مياه إلى أمطار يحدث تساقط للثلج، وفيما يخص مباراة الغد، شدد على ضرورة ارتداء ملابس شتوية بالإضافة إلى إمكانية اصطحاب الجاكت الخاص بالأمطار ولكن فرص تساقط الأمطار مساء غد ستكون منخفضة.وواصل: هناك منخفض جوي في الطبقات العليا بالإضافة إلى رياح شمالية غربية وشرقية محملة بكمية كبيرة من الرطوبة، معقبا: هناك منخفض في شرق المتوسط هو المتسبب في سوء الأحوال الاقتصادية.وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن هذه الحالة تعتبر امتدادا لموجة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد، من حيث سقوط الأمطار على المدن الساحلية وعدة مناطق بالجمهورية.وحول الظواهر الجوية المؤثرة على البلاد، تتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.ويكون هناك سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية)، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية).كما يتوقع سقوط أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح)، كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الصعيد (الفيوم - بني سويف - المنيا).وتسجل نسب الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى والصغرى 28، السواحل الشمالية 85 للعظمى والصغرى 45، شمال الصعيد 60 للعظمى والصغرى 30، جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 20، أما عن حالة الملاحة البحرية، يكون البحر المتوسط معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.