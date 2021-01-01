كيفية ربط حزام الأمان بشكل صحيح

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كيفية ربط حزام الأمان بشكل صحيح

قال نادي السيارات "أوروبا" إن حزام الأمان يسهم في إنقاذ الحياة عند وقوع حادث بشرط ربطه بشكل صحيح.

وعن كيفية القيام بذلك، أوضح النادي الألماني أن الحزام يجب أن يستقر على مستوى ارتفاع الكتف، وليس أعلى من ذلك، أي ليس على الرقبة مثلا، وليس أدنى من ذلك؛ حيث يجب دائما تمرير الحزام فوق الكتف وليس تحت الإبط.

ومن المهم أيضا أن يلتصق حزام الأمان بالجسم جيدا، كي يتمكن من حماية الجسم عند وقوع حادث؛ لذا ينبغي الابتعاد عن الملابس السميكة. كما يجب أن يكون مسند الظهر في وضع قائم قدر المستطاع.

وبالنسبة للأطفال، الذين يقل طولهم عن 1.50 متر أو يقل عمرهم عن 12 سنة، فيجب تأمينهم بواسطة مقعد أطفال مناسب لعمرهم وطول قامتهم.

المصدر: كونتاكت كارز

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