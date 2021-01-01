حتى مليون جنيه.. كيف تحصل على تمويل لشراء سيارة جديدة من بنك كريدي أجريكول؟

آخر الأخبارأخبار السيارات › حتى مليون جنيه.. كيف تحصل على تمويل لشراء سيارة جديدة من بنك كريدي أجريكول؟

صورة الخبر: حتى مليون جنيه.. كيف تحصل على تمويل لشراء سيارة جديدة من بنك كريدي أجريكول؟
حتى مليون جنيه.. كيف تحصل على تمويل لشراء سيارة جديدة من بنك كريدي أجريكول؟

يقدم بنك كريدي أجريكول، لعملائه في السوق المصري خدمة الحصول قرض شخصي لشراء سيارة جديدة، وذلك بتمويل بنكي يصل إلى 100% من قيمة السيارة بحد أقصى مليون جنيه.

وبحسب المدرج بالموقع الرسمي للبنك على شبكة الإنترنت، يمكن للمقترض أن يحصل على التمويل بدون مقدم وبأسعار فائدة تنافسية ومرونة في السداد تبدأ من 6 أشهر وحتى 7 سنوات.

ويتيح البنك سعر عائد تنافسي، إضافة إلى وثيقة تأمين على الحياة طوال فترة سداد القرض؛ فضلًا عن برامج تمويل بدفعات مقدمة مختلفة وفترات سداد يحددها المقترض.

ويشترط البنك على الراغبين في شراء سيارة بتمويل بنكي توافر الآتي:

أولًا: شروط التقديم

1- ألا يقل سن العميل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا.

2- أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية المصرية.
ثانيًا: المستندات المطلوبة

1- بطاقة رقم قومي سارية.

2- إيصال مرافق حديث.

3- أصل عرض سعر السيارة

4- خطاب موجه للبنك من جهة العمل "للموظفين"

- أصحاب الأعمال الحرة:

سجل التجاري حديث

البطاقة الضريبية سارية

كشف حساب بنكي لمدة 12 شهر​

المصدر: مصراوى

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على حتى مليون جنيه.. كيف تحصل على تمويل لشراء سيارة جديدة من بنك كريدي أجريكول؟

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
19504

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager