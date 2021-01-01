حتى مليون جنيه.. كيف تحصل على تمويل لشراء سيارة جديدة من بنك كريدي أجريكول؟

يقدم بنك كريدي أجريكول، لعملائه في السوق المصري خدمة الحصول قرض شخصي لشراء سيارة جديدة، وذلك بتمويل بنكي يصل إلى 100% من قيمة السيارة بحد أقصى مليون جنيه.
وبحسب المدرج بالموقع الرسمي للبنك على شبكة الإنترنت، يمكن للمقترض أن يحصل على التمويل بدون مقدم وبأسعار فائدة تنافسية ومرونة في السداد تبدأ من 6 أشهر وحتى 7 سنوات.
ويتيح البنك سعر عائد تنافسي، إضافة إلى وثيقة تأمين على الحياة طوال فترة سداد القرض؛ فضلًا عن برامج تمويل بدفعات مقدمة مختلفة وفترات سداد يحددها المقترض.
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