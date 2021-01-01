

دراسة: الكاكاو يرفع مستوى الذكاء دراسة: الكاكاو يرفع مستوى الذكاء

كشفت دراسة جديدة، عن أنّ مشروب الكاكاو يؤدي إلى زيادة خفة الحركة الذهنية والذكاء، بفضل وجود مركبات الفلافانول، وهي مواد كيميائية وفيرة في حبوب الكاكاو، وفقا لموقع سكاي نيوز.



واكتشف باحثون من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، أنّ أداء البالغين أفضل في الوظائف الإدراكية المعقدة، وفي حال تناول المشاركون مشروب كاكاو يحتوي على مستويات عالية من الفلافانول، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



والفلافانول يعرف بتأثيره القوي والميد على صحة القلب والأوعية الدموية، وهذه الدراسة الجديدة تعتبر الأولى التي تكتشف التأثير الإيجابي للفلافانول، على وظيفة الأوعية الدموية في الدماغ والأداء المعرفي لدى البالغين الأصحاء، حسب ما زعم الباحثون.

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ويوجد الفلافانول بكثرة في الشاي والتوت والتفاح والكمثرى والكرز والفول السوداني، وكذلك في بذور شجرة الكاكاو، أو حبوب الكاكاو، وهو من مضادات الأكسدة.وقالت مؤلفة الدراسة، كاتارينا رينديرو، من جامعة برمنجهام في المملكة المتحدة: "الفلافانول عبارة عن جزيئات صغيرة توجد في العديد من الفواكه والخضروات، والكاكاو أيضا".وأضافت أنّ الفلافانول يعطي الفواكه والخضروات ألوانها الزاهية، ومن المعروف أنّها تفيد وظيفة الأوعية الدموية.واختبر الفريق المشاركين قبل تناولهم لفلافانول الكاكاو وفي تجربتين منفصلتين، الأولى تناول فيها الأشخاص الكاكاو الغني بالفلافانول والأخرى تناولوا خلالها الكاكاو المعالج بمستويات منخفضة جدا من الفلافانول.ووجد الباحثون أنّ معظم المشاركين لديهم استجابة أقوى وأسرع للأكسجين في الدماغ بعد التعرض لفلافانول الكاكاو مقارنة مع من تناولوا الكاكاو الذي يفتقر إلى الفلافانول.وقالت رينديرو إنّه إذا كانت مستويات الأكسجين القصوى أعلى بـ3 مرات في الكاكاو الغني بالفلافانول مقابل الكاكاو منخفض الفلافانول، وكانت استجابة الأكسجين أسرع بنحو دقيقة واحدة، فبعد تناول فلافانول الكاكاو، أصبح أداء المشاركين أفضل في الاختبارات المعرفية الأكثر صعوبة، وحل المشكلات بشكل صحيح بنسبة 11% أسرع.وتشير النتائج إلى أنّ التحسينات في نشاط الأوعية الدموية بعد التعرض للفلافانول مرتبطة بتحسين الوظيفة الإدراكية.