

ارتفاع جنونى فى سعر البيتكوين ليصل إلى 19 ألف دولار لأول مرة منذ 2017 ارتفاع جنونى فى سعر البيتكوين ليصل إلى 19 ألف دولار لأول مرة منذ 2017

كشف تقرير لصحيفة "إندبندنت" البريطانية عن نمو سوق العملات المشفرة العالمى بما يقرب من 100 مليار دولار خلال الأسبوع الماضى، حيث اقترب سعر البيتكوين من أعلى مستوى له على الإطلاق، وتم تداول البيتكوين بسعر يتجاوز 19000 دولار يوم الثلاثاء، أى أقل من 1000 دولار من أعلى مستوى وصل إليه فى ديسمبر 2017.



واحتلت عملة البيتكوين الآن المرتبة الـ19 بين الأصول الأكثر قيمة فى العالم، متقدمة على Mastercard و PayPal، لتصل قيمتها السوقية الحالية 356 مليار دولار، ارتفاعًا من 130 مليار دولار فى نفس الوقت من العام الماضى، مما يضعها على قدم المساواة مع أكبر بنك استثمارى فى العالم، جى بى مورجان تشيس.



وتمثل البيتكوين أقل من ثلثى سوق العملات المشفرة الإجمالى، والذى يضم ما يقرب من 4000 عملة بديلة وعملات رقمية مختلفة، ومن بين أكبرها Ethereum (ether) و Ripple (XRP) و bitcoin cash و litecoin - وكلها حققت مكاسب كبيرة خلال الأيام السبعة الماضية.

قد يعجبك أيضا...

وزاد سعر XRP بأكثر من الضعف منذ الأسبوع الماضى، بينما ارتفعت قيمة كل من الإيثر والبيتكوين النقدى بأكثر من الثلث.تم تعزيز حركة السوق المتطرفة من خلال الطلب المؤسسى القوى، حيث تنظر كبار صناديق التحوط ومديرى الأموال بشكل متزايد إلى العملات المشفرة كملاذ آمن فى أوقات الاضطرابات الاقتصادية، كما تم تعزيز البيتكوين من خلال إعلان PayPal الأخير لإتاحة العملة المشفرة لعملائها البالغ عددهم 346 مليون عميل حول العالم فى أوائل عام 2021.ولا تزال جميع العملات غير المستقرة - العملات المشفرة المرتبطة بالعملة الورقية - تعانى من التقلبات وتظل أصلًا مضاربة، على الرغم من أن بعض المحللين يعتقدون أن البيتكوين على وجه الخصوص أصبحت شكلاً من أشكال الذهب الرقمى.كما هو الحال مع العديد من العملات المشفرة الأخرى، فإن عملة البيتكوين لديها إمداد محدود يحد من عدد عملات البيتكوين الموجودة إلى 21 مليون فقط، وهذا يعنى أنه لا يمكن تخفيض سعره بشكل مصطنع.وتوقع العديد من المحللين ارتفاعات قياسية جديدة قبل نهاية العام، بينما يزعم البعض أن الاتجاهات الحالية تشير إلى أنه سيكون هناك المزيد من المكاسب الهائلة فى عام 2021.