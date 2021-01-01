أعادت شركة سبيس إكس، استخدام صاروخ فالكون 9 للمرة السابعة، وهو رقم قياسي خلال مهمتها الأخيرة لوضع 60 قمرا صناعيا آخر من ستارلينك في المدار.
تم إطلاق رحلة فالكون 9 من محطة كيب كانافيرال في فلوريدا في الساعة 02:13 بتوقيت جرينتش، مما يجعل إجمالي الأقمار الصناعية الصغيرة للإنترنت Starlink تصل إلى ما يقرب من 1000.
ووفقا لموقع ذا فيرج، بعد رحلة سريعة إلى الفضاء، انفصلت المرحلة الأولى من صاروخ فالكون 9، الجزء الأكبر التي تحتوي على المحركات الرئيسية ومعظم الوقود - عن بقية الصاروخ وعادت إلى الأرض، ثم نفذت إحدى عمليات إنزال الصواريخ المميزة لشركة SpaceX ، حيث هبطت على إحدى سفن الشركة بدون طيار في المحيط الأطلسي.
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التعليقات على «سبيس إكس» ترسل صاروخ «فالكون 9» في رحلته السابعة للفضاء | فيديو
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