«سبيس إكس» ترسل صاروخ «فالكون 9» في رحلته السابعة للفضاء | فيديو

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صورة الخبر: «سبيس إكس» ترسل صاروخ «فالكون 9» في رحلته السابعة للفضاء | فيديو
«سبيس إكس» ترسل صاروخ «فالكون 9» في رحلته السابعة للفضاء | فيديو

أعادت شركة سبيس إكس، استخدام صاروخ فالكون 9 للمرة السابعة، وهو رقم قياسي خلال مهمتها الأخيرة لوضع 60 قمرا صناعيا آخر من ستارلينك في المدار.

تم إطلاق رحلة فالكون 9 من محطة كيب كانافيرال في فلوريدا في الساعة 02:13 بتوقيت جرينتش، مما يجعل إجمالي الأقمار الصناعية الصغيرة للإنترنت Starlink تصل إلى ما يقرب من 1000.

ووفقا لموقع ذا فيرج، بعد رحلة سريعة إلى الفضاء، انفصلت المرحلة الأولى من صاروخ فالكون 9، الجزء الأكبر التي تحتوي على المحركات الرئيسية ومعظم الوقود - عن بقية الصاروخ وعادت إلى الأرض، ثم نفذت إحدى عمليات إنزال الصواريخ المميزة لشركة SpaceX ، حيث هبطت على إحدى سفن الشركة بدون طيار في المحيط الأطلسي.

يذكر أن مجموعة «ستارلينك» للأقمار الصناعية تخصص لتغطية الكرة الأرضية كلها بشبكة الإنترنت السريع، وذلك بفضل نشر كمية كبيرة من الأقمار الصناعية في مدار الأرض، مع العلم أن وزن كل قمر صناعي لا يزيد عن 500 كيلوجرام.

قبل هذه الرحلة، عزز فالكون 9 قمرين صناعيين للاتصالات للدوران في مهمتين منفصلتين، واستخدمت SpaceX أيضًا المركبة لإطلاق أربع عمليات إطلاق منفصلة لـStarlink.







المصدر: اخبار اليوم

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